Vous voulez satisfaire votre soif d'art et de culture d'une manière estivale et sûre ? Avec ces treize musées en plein air, répartis dans toute la Belgique, vous devriez trouver votre bonheur.

1. Verbeke Foundation à Kemzeke

D'un projet privé de deux collectionneurs d'art au début des années 1990, la Verbeke Foundation s'est développée en une énorme collection de collages et d'assemblages, principalement d'artistes belges du 20e siècle. Les oeuvres sont disséminé dans les hangars sur le site et dans les douze hectares de la réserve naturelle. Les installations sont souvent très grandes et dans certaines vous pouvez même passer la nuit. Le grand hangar accueille également des expositions thématiques chaque année. De nouvelles expositions sont également prévues cet été. Dans le jardin de sculptures, il y a deux nouvelles installations artistiques monumentales, une autre est encore en construction - on peut y voir l'artiste au travail. L'endroit possède également un spacieux café avec une terrasse couverte donnant sur le jardin.

En un demi-siècle, le musée de Middelheim a rassemblé quelque 300 sculptures dans le Nachtegalenpark. L'ensemble constitue un excellent aperçu d'un siècle d'art visuel. En 2012, le jardin botanique Hortiflora a été ajouté au parc. En plus de la collection permanente, il y a aussi des expositions temporaires dans ce qui est l'un des plus anciens musées européens en plein air. Sur les 30 hectares, vous rencontrerez d'illustres signatures comme celles de Rik Wouters et Panamarenko, à Renoir et Ai Weiwei. Il existe également des itinéraires balisés pour les enfants. S'il est possible de pique-niquer parmi les oeuvres d'art, la grande terrasse et la cuisine du café du musée Mika ne sont pas mal non plus.Sachez qu'il existe d'autres jardins de sculptures à Weerde, Herentals et Tervuren.Le musée du Sart-Tilman à Liège offre un aperçu de la sculpture contemporaine et de la peinture monumentale en Belgique francophone au cours des quarante dernières années. Et cela sans murs ni guichet. Rapprocher la nature et l'architecture, tel est l'objectif principal de ce musée en plein air situé dans un vaste domaine. L'ensemble est accessible tous les jours gratuitement. Vous pouvez visiter gratuitement les 110 oeuvres chaque jour. Cinq itinéraires flambant neufs ont été tracés pour découvrir les oeuvres. Un plan, gratuit lui aussi, est disponible dans distributeur automatique près du pavillon d'accueil.Le Grand-Hornu est un complexe minier et industriel datant de la première moitié du XIXe siècle et fortement recommandé aux amateurs de patrimoine industriel. Ce site classé par l'Unesco se visite à travers trois sentiers de randonnée, entre les anciens ateliers, les anciens bureaux et un quartier ouvrier. Vous pouvez également visiter le Centre pour l'innovation et le design et le Musée d'art contemporain avec des expositions temporaires d'art et de design. L'exposition "Serial eater" se tiendra jusqu'à la fin novembre. Food design stories", sur le design alimentaire.Le Pit trail est un parcours de 27,3 kilomètres à vélo ou à pied dans et autour de l'idyllique Borgloon, le long de toutes sortes d'oeuvres d'art en plein air. L'un des points d'attraction est l'église transparente du duo d'architectes belges Pieterjan Gijs et Arnout Van Vaerenbergh. Vous pouvez aussi faire une sieste dans des sculptures en forme de larmes - les tentes en forme d'arbre de Dré Wapenaar - dans la Tranendreef. Pour les enfants, il existe une chasse au trésor que l'on peut faire à pied.Het Klankenbos est une collection d'installations sonores qui résonnent parmi les arbres de Neerpelt. Il s'agit là d'une une collection unique au monde. L'accent est mis sur une expérience interactive ou le son répond au silence. Les oeuvres d'artistes sonores de renommée internationale sont réparties dans le domaine provincial Dommelhof, qui est gratuit et accessible en permanence. Pour les enfants à partir de 3 ans, il existe un parcours rien que pour eux. La Ville de Bruxelles accorde une attention particulière à la riche et dynamique tradition belge de la bande dessinée. Depuis plusieurs dizaine d'années, la Ville met à l'honneur sur ses murs bruxellois des personnages et des auteurs incontournables de la bande dessinée franco-belge. Le Parcours BD fait désormais partie intégrante du paysage urbain bruxellois avec près des soixante fresques disséminées entre le Centre-Ville et Laeken.Aujourd'hui, chaque ville ou presque dispose d'un circuit de streat art pour attirer les jeunes touristes. Cependant, l'offre d'Ostende est d'un tout autre calibre. Le Crystal Ship a débuté en 2016 comme un festival artistique et a progressivement transformé la ville côtière en la plus grande galerie à ciel ouvert de Belgique. Année après année, des artistes belges mais aussi d'autre de renommée internationale se mettent au travail avec des peintures murales, des sculptures et des installations, réparties un peu partout dans "le Bristol belge". Commencez par la visite de Tourisme Ostende et récupérez la carte gratuite des promenades à pied et à vélo, ou utilisez le Messenger-chatbot comme guide.L'ancien zoo de Zwartberg a été pris en charge par l'équipe de l'artiste Koen Vanmechelen. Le projet Labiomista, en constante évolution, partage sa vision sur l'identité, la fertilité et la diversité bioculturelle. Les 24 hectares du parc montrent l'ordre et le chaos, la culture et la nature. Vous rencontrerez des oeuvres d'art et des installations (vivantes) qui veulent rendre tangibles et discutables des questions sociales universelles telles que la diversité et les droits de l'homme. Il n'y a délibérément pas de cafétéria sur le site, pour soutenir les initiatives locales autour du site. Par exemple, vous pouvez manger ou boire quelque chose sur la grande terrasse d'été située en pleine nature à distance de marche du site.Plus modeste est la route de l'art des enfants à Malines. Des tableaux connus adaptées aux enfants, comme, par exemple La Joconde avec un visage de cochon, ont été peintes sur dix armoires électriques du centre ville. On peut aussi y lire les anecdotes passionnantes de Rommy Rombouts, la mascotte de la ville. Les oeuvres d'art sont tirées du livre "Great art for little connoisseurs" de Thaïs Vanderheyden. Il existe un plan qui reprend toutes les oeuvres. Aujourd'hui, le célèbre musée de la vie rurale a un aspect très différent des voyages scolaires d'antan. Il a beaucoup gagné en interactivité et vous pouvez suivre des ateliers et participer à toutes sortes d'autres activités. Les restaurants à Bokrijk se sont développés et offrent vraiment plus que des spécialités locales traditionnelles. Cet été, il y a l'exposition interactive "Le monde de Bruegel", mais vous pouvez aussi simplement faire du vélo et vous promener dans les 550 hectares du parc, aller à la pêche ou observer les plantes. Ne manquez pas la route "Cycling through the water", qui vous permet de traverser un étang sur votre vélo et sans vous mouiller.Le musée en plein air du Fourneau Saint-Michel est plus ou moins le Bokrijk de la province de Luxembourg, où l'on revit la Wallonie rurale du XIXe siècle. Sur 40 hectares, on retrouve des habitations rurales, des ateliers d'artisanat, une école et une chapelle, des fermes et des hangars ont été recréés de manière traditionnelle. Vous pouvez combiner votre visite avec celle du Musée du fer qui est à 200 mètres de là.Pour ceux qui n'en ont jamais assez : la Flandre occidentale a également reconstitué son lointain passé paysan à l'instar de Bokrijk, dans le musée en plein air Bachten de Kupe. À travers les rues pavées d'un village agricole du XVIIe siècle, vous découvrirez 46 objets et bâtiments authentiques, dont une ferme datant de 1650, avec écuries, four et meubles d'époque.