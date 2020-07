Ludique, buissonnière ou botanique, avec ces applications, les balades prennent un tour inattendu.

Randonautica

Pour explorer le monde sans trop s'éloigner, cette appli propose ceci : on lui avoue la distance maximale qu'on est prêt à parcourir, puis elle nous suggère, de façon aléatoire, un lieu à atteindre. L'objectif ? Nous faire dévier de nos trajets habituels et découvrir des choses inattendues... à partager ensuite avec la grande communauté des Randonautes - c'est leur petit nom.

www.randonautica.com/

PlantNet

Impossible de connaître toutes les plantes du monde. Mais en balade, parfois, on a une furieuse envie de savoir. Ici, avec son smartphone, on photographie une feuille, un fruit, une fleur... puis le mystère est instantanément résolu. Son nom apparaît, ainsi qu'une fiche descriptive. Très utile pour répondre à la question : " Est-ce que ça se mange, ce truc ? "

plantnet.org/

Baludik

Les créateurs de cette appli ont imaginé des dizaines de jeux de piste permettant de pimenter une sortie familiale. Une fois l'itinéraire choisi (ville, parc...), on se retrouve dans la peau d'un enquêteur et on se laisser guider par les indices et les énigmes à résoudre pour avancer. Ludique, voire addictif.

baludik.fr/

Disponibles dans l'App Store et Google Play.

