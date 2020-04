Trois Belges sur quatre pensent que leurs projets de vacances pour cet été tomberont à l'eau

LeVifWeekend.be Rédaction du VifWeekend.be

Un Belge sur cinq a déjà annulé un voyage prévu cet été, d'après un sondage d'Ipsos effectué auprès de plus de 2.100 personnes, et relayé mardi par Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg. Trois quarts des sondés pensent que leurs plans tomberont à l'eau en juillet et en août en raison de la crise sanitaire.

L'enquête a été réalisée juste avant le début des vacances de Pâques. D'après les résultats, les Belges se montrent plutôt pessimistes. Seul un quart des sondés pensent que leurs vacances se dérouleront comme prévu. Une personne sur cinq a déjà annulé un voyage. "Nous n'avons plus aucune réservation en ce moment", indique Pierre Fivet, le porte-parole de l'association des tour-opérateurs belges ABTO. À la Côte et en Ardenne, en revanche, les réservations semblent plus nombreuses qu'au cours des années précédentes, selon le service de location d'appartements et de maisons de vacances Interhome. Une impression que confirme l'asbl Kusthotels, qui rassemble les hôtels de la Côte.