Notre journaliste voyage Nicolas Balmet partage ses découvertes et ses bons plans afin de bourlinguer l'esprit avisé.

1. Bijou végétal

Il est sur la liste des hôtels les plus "green" du globe, et il fête ses 10 ans cette année. Bienvenue au Saffire Freycinet, un établissement de luxe implanté sur la petite île de Tasmanie, au sud de l'Australie. Ici, on collecte les eaux de pluie, on utilise l'éclairage nocturne avec parcimonie et l'air des pièces est refroidi de façon naturelle. On est surtout dans un décor entièrement bâti avec des matériaux issus de la nature environnante, et où 30.000 plantes indigènes ornent de magnifiques jardins. Un lieu de toute(s) beauté(s) qui, doté d'à peine vingt suites, possède aussi ses propres ruches à miel et un enclos de réhabilitation du fameux diable de Tasmanie, emblème de l'île. Après avoir été décerné à Oslo l'an dernier, le titre de "capitale verte européenne 2020" vient d'être attribué à Lisbonne. La Commission Européenne a ainsi tenu à applaudir les nombreuses initiatives de la capitale portugaise en matière d'écoresponsabilité. Des exemples? Pas moins de 350 hectares d'espaces verts aménagés depuis dix ans, un réseau cyclable balisé atteignant désormais les 90 kilomètres, une réduction considérable des émissions de CO2, la mise en place de l'un des plus grands réseaux de bornes de recharge pour véhicules électriques au monde, et même une baisse significative de sa consommation d'eau... C'est ce qu'on appelle une récompense méritée. La Wallonie multiplie les initiatives afin de purifier nos escapades. Ainsi, ses tout nouveaux carnets de voyage "sans voiture" suggèrent des itinéraires mêlant la marche, le vélo et le train. Un projet mis en place avec Hike Up (agence belge qui promeut le tourisme durable) et Railtrip Travel (spécialiste des "aventures ferroviaires"), et qui permet d'explorer une région à son rythme. Waterloo-La Louvière, Mons-Tournai, Namur-Dinant, Charleroi-Erquelinnes ou Marche-Liège sont notamment disponibles. Chaque carnet contient des cartes détaillées, des idées de visites ou d'activités nature, ainsi que des bonnes adresses. Bien sûr, tout est modulable et combinable... Top départ!