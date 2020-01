En quête d'évasion ? On vous confie ici trois bonnes raisons d'aller toujours plus loin. Thème de la semaine : les îles Canaries.

Jusqu'en avril prochain, Lanzarote rend hommage à un artiste qui a marqué les lieux de son empreinte : César Manrique, né sur l'île il y a un siècle. Au coeur des champs de cendres, l'homme a façonné des oeuvres en jouant avec la nature. Ses bijoux ? Le Jardin de Cactus, le Mirador del Rio ou encore Jameos del Agua, un centre d'art bâti dans un tunnel de lave, avec un étang où...

Jusqu'en avril prochain, Lanzarote rend hommage à un artiste qui a marqué les lieux de son empreinte : César Manrique, né sur l'île il y a un siècle. Au coeur des champs de cendres, l'homme a façonné des oeuvres en jouant avec la nature. Ses bijoux ? Le Jardin de Cactus, le Mirador del Rio ou encore Jameos del Agua, un centre d'art bâti dans un tunnel de lave, avec un étang où vit une espèce endémique de crabe. Quant à la Fondation qui retrace son parcours, il s'agit de la maison en chaux blanche où Manrique habita pendant vingt ans. Un ensemble de bulles volcaniques reliées par des couloirs et des salons, le tout entouré d'un immense parc de sculptures. www.fcmanrique.org Dormir dans un phare, en effleurant les embruns de l'Atlantique : telle est la suggestion du Faro Punta Cumplida, un lieu bâti il y a 150 ans au pied des falaises sauvages de La Palma, et dont on peut devenir les gardiens le temps d'un séjour forcément insolite. Trois suites sont disponibles : une pour un quatuor, et deux pour un tandem, offrant chacune la vue sur l'océan. Les commodités, elles, sont dignes d'un hôtel de luxe, entre la magnifique piscine à débordement ou le sensationnel Sky High Bar qui se gagne via un escalier de 158 marches. Au sommet, l'apéritif se déguste dans la sérénité et la félicité... www.floatel.de A Gran Canaria, et plus précisément dans la commune de Vega de San Mateo, poussent des vignes qui viennent de récolter les honneurs du magazine New York Times. Dans sa liste des " meilleurs vins du monde à petits prix ", le sommelier et critique gastronomique Eric Asimov a en effet placé le Tinto Tradicional 2017 de Fronton de Oro, un vin rouge cultivé en terrasses, à 1 200 mètres d'altitude. Cépage utilisé : le listan noir, qui hume les fleurs d'un décor verdoyant afin de mieux révéler ses arômes. Il va sans dire qu'on trouve le flacon sur toutes les bonnes tables de l'île.