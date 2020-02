En quête d'évasion? On vous confie ici trois bonnes raisons d'aller toujours plus loin. Thème de la semaine: nuitées romantiques.

1. Inuit polaire

Vous rêvez d'observer des aurores boréales... depuis votre lit? C'est possible dans un nouvel hôtel flottant situé aux confins de la Laponie suédoise: l'Arctic Bath & Spa. Un paradis écoresponsable construit avec les arbres de la région, et qui s'impose comme un véritable chef-d'oeuvre d'architecture naturelle. Autour d'un bâtiment circulaire abritant le...

Vous rêvez d'observer des aurores boréales... depuis votre lit? C'est possible dans un nouvel hôtel flottant situé aux confins de la Laponie suédoise: l'Arctic Bath & Spa. Un paradis écoresponsable construit avec les arbres de la région, et qui s'impose comme un véritable chef-d'oeuvre d'architecture naturelle. Autour d'un bâtiment circulaire abritant le spa, le restaurant, le salon et les bains chauds ou froids, s'ancrent six hébergements équipés de jolis meubles scandinaves, de chauffage au sol et de cheminées à bois... mais aussi d'immenses baies vitrées pour plonger les yeux dans les cieux du Grand Nord. En Sardaigne, le long des plages méditerranéennes, le Palazzo Doglio s'apprête à devenir le plus bel établissement de Cagliari. Membre du consortium The Leading Hotels of the World et logé dans un splendide édifice des années 20, il a bénéficié d'une restauration minutieuse ayant conservé ses charmes d'antan: frises Art nouveau sur les façades, marbre blanc et boiseries à l'intérieur, balcons traditionnels donnant sur la basilique de San Saturnino... Le charme à l'état pur, sublimé par une cour intérieure avec bijouterie, boutique de mode ou salon de beauté. Prêts pour une parenthèse italienne en mode Roméo & Juliette? Love et pop art s'associent à l'Intercontinental Lyon - Hôtel Dieu. Pour sa première Saint-Valentin - il a ouvert en juin 2019 -, le luxueux bâtiment reconnaissable à son majestueux dôme surplombant le Rhône a mis les petits cadres dans les grands. Jusque fin février, il accueille une exposition exclusive de street artists et de graffeurs, visibles dans les halls et couloirs teintés de rose poudré. Le rendez-vous se poursuit dans les assiettes du restaurant gastronomique Epona, avec un menu Sweet Kiss ponctué par un dessert... arty.