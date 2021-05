En quête d'évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l'esprit avisé. Là, on a juste envie de faire nos valises, maintenant, tout de suite...

Un toit et puis s'en va

Des fourmis dans les jambes? La tête lourde? Vous avez probablement besoin d'un départ imminent. Les créateurs (belges) de Stoemelings ont justement imaginé un super concept: des tentes (deux à cinq personnes) à fixer sur le toit de votre véhicule, et qui s'ouvrent aussi vite qu'elles se referment. Un tremplin vers une aventure régénérante, avec matelas confortable et vue sur le ciel étoilé. Le kit fourni, lui, mérite quasi l'adjectif de luxueux: table et chaises, frigo-box électrique, réchaud à gaz, brasero, grille à barbecue, douche à piston, carte avec spots à dodos, plaids et guirlande intérieure... De la musique? Une playlist Spotify vous attend, et oui, on y entend On the Road Again.

© UNSPLASH

Vous avez dit "slow"?

Un festival entièrement consacré au slow tourisme, ça existe et, encore mieux, ça se passe en Belgique. A Namur, plus précisément, où l'on promet aux visiteurs de repartir avec plein d'idées et de conseils afin de "voyager autrement", c'est-à-dire faire un minimum attention aux populations que l'on rencontre, cogiter sur nos déplacements, loger dans des lieux qui n'ont rien d'usines à touristes, etc. Au programme: des ateliers et des partages d'expériences qui transformeront votre soif de liberté en escapade sensée, que vous décidiez de la vivre en train ou en kayak, en pulka... ou en dromadaire.

Ces 29 et 30 mai. relaisdesvoyageurs.com

© JEAN-MICHEL ANDRE

La ruée vers le Nord

Avouez: le Pas-de-Calais ne vous fait pas forcément rêver. Mais Upernoir - dixième du nom - risque de vous faire changer de regard. Assumant la teinte noire qu'on colle au département en raison de son passé minier, l'événement propose un menu... coloré, fait de découvertes gastronomiques (bière, cacao, frites) et culturelles (balades théâtralisées, street art). On signe aussi pour ses parcours cyclables partant à l'assaut des terrils, d'une ville d'Arras en mode nocturne et de décors insolites où paissent des biquettes qui acceptent volontiers que l'on pique-nique à leurs côtés.

Du 28 mai au 27 juin. Programme complet: upernoir.fr

