En quête d'évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l'esprit avisé. Pour alléger la rentrée, trois comptes Instagram qui nous font voyager de près ou de loin.

Les yeux du Maroc

A la fois portfolio et carnet d'humeurs, @limoun_limoun est un petit bijou de récits voyageurs nous emmenant dans les ruelles de Marrakech, les épiceries de Rabat, les gorges d'Akchour ou sur les terrasses typiques baptisées "stah". Ancienne journaliste, Khadija Moussou-Jaquin explore les recoins de son enfance et de ses errances. Une immersion solaire, poétique et gourmande à travers les mille charmes de ce royaume qui figure sur la liste des lieux qui nous manquent... mais que l'on retrouvera avec un plaisir renouvelé.

© alex azabache

> @limoun_limoun

Envoûtante Islande

Parfois, la beauté n'a pas besoin de commentaires. C'est l'avis de Matthieu Berthou, qui est tombé éperdument amoureux des terres sauvages de l'Islande. Sur la page @Nordic Iceland, il répertorie des centaines de superbes clichés capturés par d'autres photographes mais qui ont tous un point commun: ils retranscrivent l'atmosphère tourmentée des paysages nordiques. Parfois, le compte s'autorise des petits détours du côté de la Norvège ou des îles Féroé. Mais l'objectif est toujours le même: former un immense tableau où les montagnes, les rivières et les cieux se rencontrent avec fracas.

Envoûtante Islande © marcel siebert

> @nordic.iceland

Humble monde

Difficile d'éviter les Insta-trotteurs qui photographient leur trogne mais relèguent le paysage à l'arrière-plan. Alors on s'abonne des deux mains au compte du photographe bruxellois Benoît Feron, un baroudeur qui s'intéresse vraiment aux autres et à l'ailleurs. Ses publications retracent plus de quinze années d'escapades sur les quatre continents, quand la planète était libre d'accès. Sous les jolis décors et les magnifiques portraits, des petits textes racontent l'histoire d'un lieu, d'un peuple ou d'une rencontre humaine ou animalière. C'est agréable à regarder, l'humilité.

Humble monde © benoit feron

> @benoitferonphotography

