En quête d'évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l'esprit avisé. Cette semaine, trois destinations pour se plonger dans un autre hiver que le nôtre.

Sous la neige estonienne

On dit souvent que l'Estonie est le poumon vert de l'Europe. Autant dire que la nature occupe une place importante dans ce petit territoire formant une jolie terrasse sur la mer Baltique. En hiver, c'est généralement le blanc qui recouvre le vert, avec une neige qui sublime les sentiers de randonnée mais aussi les paysages sauvages des 2 222 îles qui flottent au la...

On dit souvent que l'Estonie est le poumon vert de l'Europe. Autant dire que la nature occupe une place importante dans ce petit territoire formant une jolie terrasse sur la mer Baltique. En hiver, c'est généralement le blanc qui recouvre le vert, avec une neige qui sublime les sentiers de randonnée mais aussi les paysages sauvages des 2 222 îles qui flottent au large et qui n'attendent que vos pieds emmitouflés pour une excursion d'un jour. Pour se réchauffer, direction Tallinn, la capitale, dont le centre médiéval, classé par l'Unesco, se révèle particulièrement craquant sous les guirlandes...Dublin sera une destination phare de 2022, en plus d'être "l'une des villes les plus conviviales d'Europe", selon Lonely Planet. Oui mais on y fait quoi, cet hiver? D'abord on découvre la toute nouvelle expérience Extra-ordinary Lives qui, au coeur du plus grand cimetière victorien d'Irlande - alias le Glasnevin - raconte l'histoire de ses hôtes prestigieux à travers un fascinant parcours funèbre. Ensuite on se promène parmi les lumières du fabuleux Winter Light Festival. Enfin, on s'attable dans n'importe quel pub pour y savourer une Guinness, dont les arômes sont encore plus réconfortants quand il fait glacial dehors... A environ 1h40 de vol de chez nous, se trouve une capitale aussi charmante que surprenante: Edimbourg. En apprenant que le site d'e-commerce Christmas Tree World avait désigné la belle Ecossaise comme la ville abritant le meilleur marché de Noël d'Europe, on n'a pas vraiment été surpris. Les critères de sélection? La durée du marché (ici, 54 jours!), le prix moyen d'une nuit d'hôtel ou le côté "instagrammable" - on n'y échappe plus - de l'endroit. C'est donc là-bas que nous irons boire notre vin chaud cette année. Même si on hésite encore un peu avec Prague et Manchester, qui complètent le podium.