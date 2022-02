En quête d'évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l'esprit avisé. Cette semaine, le voyage culturel a de fameux caps à fêter.

Fiesta à Bilbao

Le temps file: le splendide Guggenheim de Bilbao souffle son quart de siècle. Un anniversaire qui arbore un slogan cher au musée depuis toujours: "L'art inspire le futur". Dès ce 25 février, l'exposition Jean Dubuffet: une ardente célébration constituera l'un des temps forts de la programmation 2022, avec des oeuvres empruntées aux maisons de New York ou de Venise. Si vous ne l'avez jamais vu en vrai, voilà l'occasion idéale de visiter ce lieu signé Frank Gehry et qui a donné naissance au fameux phénomène "l'effet Bilbao" évoquant ces villes en détresse redynamisées à la seule force d'un architecte star.

Feu de Joyce

Considéré comme l'une des oeuvres majeures de la littérature moderne, le roman Ulysses de James Joyce fête ses 100 ans. C'est dans la ville natale de son auteur, alias Dublin, qu'il faut se rendre pour mesurer l'ampleur de l'événement. Au menu? Des circuits pédestres, des expositions et des spectacles à la pelle, dont l'apothéose est fixée à une date aussi précise qu'évidente: le 16 juin, soit la journée durant laquelle se déroule l'intrigue du livre et que les Irlandais ont pris l'habitude de baptiser le Bloomsday (du nom du personnage principal).

Dublin © sdp

Rideau rouge!

C'est sous le soleil du Languedoc-Roussillon, et plus précisément à Pézenas, qu'un certain Jean-Baptiste Poquelin posa ses valises par une belle journée de l'année 1650. Le dramaturge avait alors 28 ans, il venait de sillonner la France durant plusieurs années avec son Illustre Théâtre, et c'est là, dans cette coquette cité de l'Hérault, que sa carrière s'envola pour de bon. Envie d'en savoir plus? Rendez-vous là-bas, à l'occasion des 400 ans de la naissance du Monsieur Molière.

Languedoc-Roussillon © Getty images

Programme des festivités: capdagde.com

