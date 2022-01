En quête d'évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l'esprit avisé. Cette semaine, on prend de la hauteur pour vivre quelques nuitées insolites.

MÊME PAS FROID

Il est unique en Amérique, mais c'est néanmoins au monde entier que l'Hôtel de Glace de Valcartier, au Québec, tente de montrer qu'il est l'un des plus imaginatifs du genre. Argument imparable? Une nouvelle saison placée sous le signe du voyage autour du globe... et au-delà. Les chambres thématiques évoquent ainsi les statues ...

Il est unique en Amérique, mais c'est néanmoins au monde entier que l'Hôtel de Glace de Valcartier, au Québec, tente de montrer qu'il est l'un des plus imaginatifs du genre. Argument imparable? Une nouvelle saison placée sous le signe du voyage autour du globe... et au-delà. Les chambres thématiques évoquent ainsi les statues de l'île de Pâques, les gratte-ciel de New York, la Chine impériale ou même la conquête spatiale. Mieux: une chapelle glacée permet de se dire "oui" pour la vie. "Un hôtel décalé pour montagnards décontractés". Tel est le slogan du Peanut Lodge, un nouvel établissement situé dans le Valais suisse. Les propriétaires débordent de bonnes idées. En vrac: des chambres "van life" avec un coin salon en forme de caravane ou des "shelter" au design de refuge d'altitude, un bar où le vin et la bière se partagent sur une piste de pétanque indoor, ou un Winstub qui sert des mets réconfortants dans une ambiance de joyeuse camaraderie. Bref, on valide tout. Le guide Michelin a fait des heureux: les chefs Jordi Grau et Francis Paniego, qui officient désormais à la seule adresse étoilée de la principauté d'Andorre. Si vous passez dans le coin, réservez donc une nuit au superbe Sport Hotel Hermitage & Spa, dont le restaurant Ibaya sera fier de vous prouver à quel point la récompense est méritée. L'équipe espagnole y conçoit "une cuisine émotionnelle qui tente de raconter une histoire à chaque bouchée". Cela face à un décor montagnard qui joint le beau à l'agréable.