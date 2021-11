En quête d'évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l'esprit avisé. Cette semaine, il y a quelques anniversaires à signaler... et à fêter.

Bingo!

On est toujours content d'en recevoir un, même si on le laisse parfois traîner un peu dans le tiroir. Quoi donc? Un bon vieux Bongo, bien sûr. L'entreprise souffle aujourd'hui ses 20 bougies en sortant l'artillerie lourde. Une campagne de pub cocasse (citadins, ouvrez grand les yeux), des box aux nouveaux looks, une arrivée en fanfare sur le marché du loisir (Walibi, Disneyland, Plopsa & cie) et une offre plus verte avec, notamment, un coffret "séjour écologique" qui propose uniquement des nuitées dans des établissements labellisés Green Key... Sept millions d'expériences vendues chaque année et une réputation intacte malgré une concurrence devenue féroce: champagne! bongo.be Le jour où l'architecte Adhémar Lener remporte le concours organisé en vue de l'Exposition universelle de Bruxelles de 1910, il ignore que son Palace Hôtel aux contours Art nouveau deviendra l'un des premiers grands hôtels de luxe d'Europe. L'édifice sera érigé en onze mois à peine. Aujourd'hui, ce fidèle symbole de la place Rogier rouvre ses portes après une minutieuse rénovation et, hasard de calendrier, exactement 111 ans après son inauguration. Au passage, après avoir longtemps existé sous le nom de Crowne Plaza, il se rebaptise DoubleTree by Hilton... tout en conservant son ancestrale prestance. brusselscity.doubletree.com Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais en 2014, on vous parlait du super projet d'Alexandra Gelhay et de Jérome Giersé, partis sur les flots du monde entier pour y répandre de la musique, y partager des instruments et y rencontrer des gens dont la vie est une mélodie. Il y a tout juste deux ans, le couple belge était de retour à Nieuport... avec un bébé (quasi) né sous les voiles. Pour ne pas tout à fait tourner la page, ils sortent aujourd'hui le film Le voyage de Florestan, qui relate ce tour du globe plein de sons et de sens. A découvrir en primeur ce 20 novembre à Wolubilis (Bruxelles), puis là où le vent le voudra. Réservations: intotheblue.be