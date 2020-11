Notre journaliste voyage Nicolas Balmet partage ses découvertes et ses bons plans afin de bourlinguer l'esprit avisé. Cette semaine, on s'évade sans même quitter son fauteuil.

Toile sous les étoiles

Globe-trotteur insatiable et, surtout, campeur incurable, Luc Gesell a planté sa tente partout sur la planète. Entre deux escapades, il a rédigé un livre formidable qui rend grâce à l'art du bivouac et aux nuits au coeur de la nature. Canada, Nouvelle-Zélande, Polynésie, ou Himalaya figurent parmi les escales proposées. Mais l'ouvrage rappelle aussi une chose: parfois, l'aventure se trouve au bout de la rue ou dans la forêt voisine. De nombreux récits de campeurs en témoignent, enrichis de précieux conseils pour faire un feu, préparer un repas, se protéger et, ainsi, savourer pleinement une sauvage immersion en solitaire, en couple ou en famille... De Rome à Tokyo, en passant par São Paulo, les photographes du collectif Tendance Floue se sont aventurés au coeur d'une trentaine de métropoles afin d'en capturer un instant, une atmosphère, un mouvement ou une parenthèse poétique. Une intense et insolite promenade urbaine qui s'est transformée en un livre captivant: Villes du monde, chapitre spécial de la collection City Guide de Louis Vuitton. Pas moins de 225 photos sublimées par un noir et blanc empreint de mystère, où les cités se dévoilent "dans leur extraordinaire complexité, comme des lieux de diversité et de possibilités infinies", observe le critique d'art David Fishler dans l'introduction. On ne le dira jamais assez: notre plat pays est une petite merveille, à condition de savoir l'explorer avec curiosité. C'est précisément ce qu'a fait le livre This Must Be Belgium en 2013, avant de s'écouler à plus de 7.000 exemplaires dans tout le royaume. Un succès qui a poussé les éditions Lannoo à en proposer une version réactualisée, modernisée, enrichie et embellie par de nouveaux clichés (en photo, le canal de Damme). Une excursion somptueuse, qui s'adresse aussi bien aux Belges qu'aux voyageurs de passage désireux de faire connaissance avec notre patrimoine naturel ou architectural. Un peu comme un compte Instagram en papier... et en grand.