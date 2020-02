En quête d'évasion? On vous confie ici trois bonnes raisons d'aller toujours plus loin. Thème de la semaine: les musées insolites.

Abracadabra!

A vos cellules grises: à Paris, vient d'apparaître le Musée de l'Illusion, où se dévoilent quelque 70 casse-tête visuels sous forme de trompe-l'oeil, de faux-semblants, d'hologrammes, d'effets de miroirs ou d'objets pour le moins intrigants. Il va sans dire qu'ici, les apparences sont toujours trompeuses. C'est particulièrement vrai dans la grande salle de jeux réservée aux dilemmes, rébus, puzzles et autres noeuds impossibles, chargés d'agacer les méninges... tout en les boostant. La plus grande ville de la province canadienne de l'Alberta, alias Calgary, était la dernière entité nord-américaine de plus d'un million d'habitants à ne pas posséder de musée d'art contemporain. Un manque comblé par l'ouverture du Contemporary Calgary, après six années de construction à 26 millions de dollars. Ses premiers visiteurs peuvent y admirer les oeuvres de 36 artistes originaires du coin, mais aussi une installation gigantesque baptisée Museum of the Moon, une lune gonflable de 6 mètres de diamètre réalisée à partir d'imageries de la Nasa. Dès le mois de mai, les idées folles de Yoko Ono et de John Lennon envahiront également les lieux. Six musées, situés dans six endroits différents: le célèbre alpiniste Reinhold Messner a vu les choses en grand quand il s'est mis à imaginer des antres culturels consacrés à la montagne. Bâti dans le nord de l'Italie, chaque édifice explore une thématique différente: les sommets mythiques, la géologie, les sherpas ou les ascensions historiques. Le dernier en date, situé à Corones dans les Dolomites, a littéralement été lové dans la roche selon les plans de l'architecte Zaha Hadid et souffle cette année ses cinq bougies. Cela au moment où Messner, lui, fête les 40 ans de son exploit le plus marquant: la première ascension de l'Everest en solitaire...