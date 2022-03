De belles nuits étoilées en perspective dans ces trois nouveaux hôtels européens.

1. Cap sur la côte amalfitaine

C'est la première fois en quinze ans qu'un nouveau 5-étoiles ouvre sur la côte amalfitaine italienne. Perché sur les falaises, le Borgo Santandrea offre à ses hôtes trois restaurants, deux bars et un jardin en plus de sa plage privée. L'intérieur a été pensé comme une vitrine pour le design italien de luxe, entre créations signées Molteni&C et oeuvres d'artistes et artisans locaux. Dolce farniente.

© SDP

Dès 528 euros la nuit, borgosantandrea.it

2. Régal Madrid

Après avoir ouvert des boutiques-hôtels de luxe à New York, Dubai, Shanghai et Londres, l'entrepreneur et hôtelier américain Ian Schrager dévoile l'Edition Madrid. Pourvu d'un bar à cocktails, des services de deux chefs primés ainsi que de la plus grande piscine sur le toit de la ville, l'établissement disposera bientôt en prime d'un club, une salle de sport et un espace bien-être.

2 © SDP

Dès 742 euros la nuit, editionhotels.com/madrid

3. Swinging London

Fin février, le One Hundred Shoreditch a ouvert ses portes en plein coeur du quartier londonien de Shoreditch. Ses 258 chambres et suites sont une ode au design, des créations de Verner Panton pour Vitra aux chaises colorées de la marque française Moustache. Outre un restaurant et un bar à vin, l'hôtel dispose également d'un rooftop. Grâce à la galerie installée dans l'établissement, vous pourrez aussi apprécier une sélection du meilleur de l'art contemporain international.

3 © SDP

Dès 175 livres (208 euros) la nuit, onehundredshoreditch.com

C'est la première fois en quinze ans qu'un nouveau 5-étoiles ouvre sur la côte amalfitaine italienne. Perché sur les falaises, le Borgo Santandrea offre à ses hôtes trois restaurants, deux bars et un jardin en plus de sa plage privée. L'intérieur a été pensé comme une vitrine pour le design italien de luxe, entre créations signées Molteni&C et oeuvres d'artistes et artisans locaux. Dolce farniente.Après avoir ouvert des boutiques-hôtels de luxe à New York, Dubai, Shanghai et Londres, l'entrepreneur et hôtelier américain Ian Schrager dévoile l'Edition Madrid. Pourvu d'un bar à cocktails, des services de deux chefs primés ainsi que de la plus grande piscine sur le toit de la ville, l'établissement disposera bientôt en prime d'un club, une salle de sport et un espace bien-être. Fin février, le One Hundred Shoreditch a ouvert ses portes en plein coeur du quartier londonien de Shoreditch. Ses 258 chambres et suites sont une ode au design, des créations de Verner Panton pour Vitra aux chaises colorées de la marque française Moustache. Outre un restaurant et un bar à vin, l'hôtel dispose également d'un rooftop. Grâce à la galerie installée dans l'établissement, vous pourrez aussi apprécier une sélection du meilleur de l'art contemporain international.