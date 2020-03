En quête d'évasion? On vous confie ici trois bonnes raisons d'aller toujours plus loin. Thème de la semaine: au fil de l'eau.

La route des baleines

L'Irlande avait sa Wild Atlantic Way, la plus longue route côtière panoramique du monde. Aujourd'hui, l'Ecosse donne la réplique avec la Hebridean Whale Trail, un nouvel itinéraire touristique longeant les eaux de l'archipel des Hébrides. Un tracé qui permet de contempler l'habitat naturel des baleines, des dauphins ou des orques, grâce à 33 spots d'observation disséminés dans les îles. Une démarche garantie "non invasive" par l'organisme qui, sur place, se charge de préserver l'écosystème marin. Beau, green et respectueux: on signe. En l'an de grâce 1520, Fernand de Magellan découvrait le détroit auquel il allait donner son nom. Cinq cents ans plus tard, l'agence Les Maisons du Voyage commémore cet exploit en imaginant un circuit "événement" qui rejoindra les décors jadis traversés par la flotte portugaise. De Buenos Aires à Ushuaia, en passant par la Terre de Feu, les fjords chiliens de Patagonie ou le Cap Horn, c'est une expédition mythique qui reprend forme. Le tout à bord d'un navire moderne taillé pour l'aventure, et en buvant les mots d'un conférencier qui fait naviguer les voyageurs à travers l'Histoire... Leader du tourisme fluvial en Europe et au Canada, l'entreprise Le Boat exploite depuis cinquante ans un filon irrésistible: les bateaux qui se conduisent... sans permis. Une expérience à tenter une fois dans sa vie, par exemple en piochant des idées sur la liste des "itinéraires Unesco". L'abbaye de Westminster, le Mont-Saint-Michel, les canaux de Bruges ou le canal Rideau du Canada... Il y a là de quoi s'offrir des excursions captivantes, sur des bateaux équipés d'un salon, d'une cuisine et de chambres. Doit-on rappeler que le printemps approche?