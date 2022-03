"truck art": des chaussures belles comme des camions

Haider Ali s'est fait connaître en dehors de son pays avec une exposition en 2002 pour l'institution muséographique Smithsonian de Washington, devenant ainsi un ambassadeur international du "truck art". Il a depuis appliqué son art à un avion, un Coccinelle Volkswagen et même au corps d'une femme lors d'un festival aux Etats-Unis. Son talent lui garantit de ne plus avoir à vivre dans le vacarme des bords de routes et une entière liberté créatrice accordée par ses clients. Mais comme pour les camions, la décoration ne tiendra qu'un temps sur les chaussures. Après quelques années, elle se craquellera et s'effacera, offrant un canevas tout neuf pour une nouvelle oeuvre d'art.