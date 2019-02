Un éléphant d'Asie est né à Pairi Daiza

Un éléphant d'Asie est né mardi à 18h45, a communiqué le parc mercredi. La petite femelle et sa maman se portent bien. C'est la troisième naissance heureuse pour ces mammifères de Pairi Daiza. En 2016, Aye Chan May, la jeune mère, avait perdu un éléphanteau peu après sa venue au monde à cause d'une malformation congénitale.