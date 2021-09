Proposé aux touristes internationaux depuis le 1er juillet, le pass de 40 euros destiné à faire profiter des richesses de la capitale est désormais accessibles à Belges, de Walonie et de Flandre, afin qu'ils reprennnent contact avec la capitale et ses musées, hôtels, attractions et autres évènements.

Ce pass, qui ne manquera pas de trouver des amateurs, s'adresse à toute personne habitant à plus de 50 km de la capitale. Il peut être utilisé dans les hôtels, chambres d'hôtes, auberges de jeunesse, les musées et les attractions partenaires de l'opération, que vous pouvez consulter via ce lien.

Il devra être utilisé au maximum dans les deux mois de son émission et au plus tard que le 21 novembre 2021.

D'une valeur de 40€, votre visit.brussels Pass peut-être commander par adresse mail : dès inscription, un mail vous sera envoyé contenant un QR code qui sera scanné lors de votre visite à Bruxelles.

Lors de vos visites, munissez-vous aussi d'une pièce d'identité, que les partenaires son en droit de vous demander pour comparer vos nom, prénom et date de naissance avec les informations reprises sur le Pass.

L'objectif est clairement de redonner envie et l'impulsion aux visiteurs belges de redecouvrir la capitale, mise à mal par la pandémie de covid et les confinements successifs.

