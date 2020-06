La fédération du tourisme de la Province de Liège a mis au point un pass-partout destiné à relancer l'économie touristique, un secteur durement touché par la crise du coronavirus. Ce pass permet de profiter de divers avantages et réductions auprès de partenaires.

Le pass est disponible gratuitement et s'adresse aux habitants de la province de Liège âgés de plus de 18 ans. "Au-delà du soutien aux acteurs du tourisme, ce pass a aussi pour objectif de les aider à faire la promotion de leur offre, tout en dynamisant le tourisme de proximité. En outre, il veut être une clef pour toutes les personnes qui n'auront peut-être pas la chance de pouvoir partir à l'étranger cet été et qui souhaitent tout de même s'évader non loin de chez eux", précise la fédération du tourisme.

Plus de 100 partenaires participent à l'opération. On y retrouve des sites touristiques bien connus comme :

Blegny-Mine,

l'abbaye de Stavelot,

l'Archéoforum de Liège,

les châteaux de Modave, de Jehay, de Harzé ou encore de Moha,

le Préhistomuseum de Ramioul (Flémalle),

le Malmundarium à Malmedy,

le domaine de Palogne (Ferrières),

Source-O-Rama et le Fort Aventure à Chaudfontaine,

le domaine de Wégimont (Soumagne)

...

Plusieurs producteurs ont également rejoint le projet, ainsi que des musées locaux, des hôtels, chambres d'hôtes et gîtes ou encore des opérateurs proposant des activités à sensations, comme des vols en montgolfière, ou plus sportives et ludiques (mini-golf, paint-ball, kayak...)

La demande doit être formulée en ligne via www.passprovincedeliegetourisme.be.

Après vérification, le pass est envoyé par voie postale et est valable pour tous les membres de la famille renseignés sur la carte. Ce pass n'a pas de limite dans le temps.

