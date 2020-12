Un peu de lumière en ces journées sombres: Découvrez les plus beaux phares du monde

Maaike Schwering Journaliste Knack Weekend

Le premier phare a été celui d'Alexandrie, construit au IIIe siècle av. J.-C. et l'une des sept merveilles du monde. Depuis, les phares ont aidé les navires à trouver leur chemin à travers les mers du globe. Aujourd'hui, leur fonction a été largement reprise par les outils de navigation modernes, mais ils conservent encore leur utilité. De plus, ce sont des bâtiments impressionnants qui se dressent souvent dans les plus beaux endroits. Voici 35 des plus beaux phares du monde en images.

© DR