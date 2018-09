Un spectacle digne du Cirque du Soleil, l'autre atout séduction d'Efteling

"Époustouflant, féérique, bouleversant, une production théâtrale digne de Broadway", les réactions du public étaient dithyrambiques ce samedi 15 septembre, au terme de la grande première du nouveau spectacle produit par le parc d'attractions Efteling.

Alors que jusqu'à présent, Efteling n'avait pas d'ambition internationale dans ce domaine, sa 16e production théâtrale a pour vocation de s'adresser à tous les spectateurs, qu'ils parlent néerlandais, français, anglais ou même italien.

Le nouveau show familial, intitulé CARO, mêle acrobaties, effets spéciaux et pyrotechniques, chants et danses et n'a pas à rougir face au Cirque du Soleil, autre référence internationale des arts de la scène.

CARO tire son inspiration de l'attraction "Stoomcarrousel", le carrousel à vapeur centenaire d'Efteling, dans une féérique métaphore chantée et dansée du temps qui passe, le spectateur se laissant emporter par le "carrousel de la vie", ou plutôt dans des montagnes russes d'émotions fortes. Le spectacle touche toutes les tranches d'âge, et, défi de la production relevé haut la main, toutes les nationalités avec un minimum de dialogues. Les 75 minutes sont rondement menées, et cela sans aucun temps mort, en atteste la concentration totale du début à la fin d'un enfant de tout juste 5 ans.

Le réalisateur Stanley Burleson se dit fier des premières réactions du public: "C'est émouvant, cette production est tellement différente des autres comédies musicales féeriques d'Efteling. Les nombreux moments reconnaissables de la vie de chacun ne laissent pas le public indifférent. Et tout cela sans histoire parlée, car c'est surtout un langage visuel de danse et d'acrobaties qui est utilisé sur scène."

Olaf Vugts, directeur de la création d'ajouter: "Produire une pièce de théâtre dans laquelle la parole et le langage sont subordonnés était un véritable défi. Heureusement, la musique composée spécialement par René Merkelbach crée un scénario captivant et compréhensible".

Dans le public, l'émotion et l'excitation étaient bien palpables, des petites têtes blondes émerveillées par les magnifiques décors et les costumes flamboyants, aux (grands)-parents impressionnés par la qualité des acteurs-chanteurs, dont certains âgés d'à peine 12 ans, tout comme par le niveau de performance élevé des acrobates. Cette tragi-comédie familiale, étalée sur plusieurs générations aura le don d'arracher quelques larmes aux plus durs à cuire. Les nostalgiques dans le public en ressortiront la gorge serrée.

Le parc Efteling est plébiscité tant par les Néerlandais - des petits-enfants à leurs grands-parents - que par ses voisins européens et au-delà. Le parc à thème inspiré de l'univers des contes et légendes a été élu, cette année encore, "meilleur parc des Pays-Bas" et choisi comme "meilleur parc pour les enfants des Pays-Bas et de Belgique" lors de la huitième édition des Diamond ThemePark Awards, récompenses réservées aux parcs animaliers et à thèmes du Benelux.

Le vaste parc dont l'ouverture remonte à 1952 est en perpétuelle évolution, en atteste, la nouvelle attraction "Symbolica" inaugurée en 2017 et élue d'emblée "meilleure nouvelle attraction d'Europe". Elle propose un parcours scénique "enchanteur" qui ravira petits et grands.

Le spectacle CARO se joue au Théâtre Efteling. Plus d'informations: www.efteling.com/caro.