Une jeune fille évite de justesse une chute fatale au Grand Canyon (vidéo)

Celine Bouckaert Journaliste - traductrice newsroom Roularta

Les images font froid dans le dos. On y voit une étudiante et sa mère se promener sur une falaise du Grand Canyon, en Arizona. À moment donné, la jeune fille décide de prendre une photo de sa mère et recule d'un pas, sans regarder derrière elle. Par miracle, elle réussit à rétablir son équilibre et évite une chute fatale.

Le Grand Canyon © Getty

La scène est filmée par Kevin Fox, un homme qui passait par là, et qui désireux de montrer à ses enfants "ce qu'il ne faut pas faire", immortalise les deux femmes. À la vue de l'incident, son sang ne fait qu'un tour. "Emily voulait que je sois entièrement sur la photo, et a donc reculé d'un pas. Quand j'ai vu qu'elle était si près du bord, je lui ai crié : 'Attention ! Ne fais pas un pas de plus !' Mais, elle a quand même fait ce pas. À ce moment-là, mon estomac s'est retourné dans mon ventre. Heureusement, en utilisant aussi ses bras, elle a réussi à retrouver son équilibre sur un morceau de roche situé plus bas", témoigne la mère sur les sites d'info ABC News et Inside Edition. "Je pense que ma fille n'a pas réalisé à quel point c'était dangereux, alors que moi je pouvais voir ce qui se passerait, si elle tombait. Je ne pense pas que nous répéterons de tels comportements à l'avenir. Parce que ça aurait pu très mal finir."