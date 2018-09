Une nouvelle offre spéciale pour inciter les passagers en escale en Belgique à découvrir le pays

La compagnie aérienne belge a ainsi lancé une nouvelle formule de voyage appelée 'Belgium Stop Over' grâce à laquelle ces voyageurs peuvent s'arrêter durant un à cinq jours et accéder gratuitement à plusieurs musées et sites touristiques dans deux villes belges de leur choix.

Cette offre s'adresse aux personnes voyageant au départ des Etats-Unis, du Canada, d'Israël ou d'Inde vers l'Afrique, l'Europe, les Etats-Unis, Israël, le Canada ou l'Inde. Désormais, elles pourront ajouter à leur voyage un court séjour, d'un à cinq jours, en Belgique avec une formule adaptée. Belgium Stop Over s'appuie sur des partenariats avec les organismes de tourisme Visit Flanders, Visit Brussels, Wallonie Belgique Tourisme et plusieurs villes belges (Bruxelles, Anvers, Charleroi, Eupen, Gand, Liège, Louvain, Louvain-la-Neuve, Malines, Mons, Namur, Tournai et Ypres).

Le Belgium Stop Over offre aux voyageurs la possibilité de séjourner d'un à cinq jours en Belgique. En avril de l'année dernière, Brussels Airlines avait déjà lancé le Hi Belgium Pass, qui permet aux passagers européens de visiter les villes belges à tarif réduit.