Une plage belge parmi les 50 plus belles du monde

Les éditeurs du magazine en ligne canadien ont sélectionné quatre cents des plus belles plages du monde et les ont faites évaluer par un millier de personnes travaillant dans le secteur du tourisme. Sur la base de leur jugement, ils ont dressé un top 50 des plus belles plages d'Europe.

En cinquantième et dernière position, on trouve la plage d'Ostende. La plage belge reçoit de bons scores dans les catégories "beauté immaculée" et "qualité du sable et de l'eau". La description de la plage est flatteuse: "Vous ne vous attendiez probablement pas à des vacances à la plage en Belgique, mais à Ostende, le soleil et le sable sont à deux pas de la ville. La plage est séparée de la charmante ville par un vaste boulevard. C'est une plage familiale qui peut être encombrée les chaudes journées d'été, mais il y a beaucoup de place pour une promenade ou un bain de soleil sur le sable. L'accès est facile, des maîtres-nageurs sont présents et on trouve de nombreuses installations dans les environs. Passer par la plage est un 'must' quand on visite Ostende".

Concernant la haut du classement, la plus belle plage d'Europe est la plage de Navagio, également appelée "Baie du naufrage", sur l'île grecque de Zakynthos. La deuxième place est occupée par la plage de Reynisfjara en Islande. La Platja de Formentor à Majorque clôt le top 3. De nombreuses plages grecques, italiennes et croates font également partie du classement.