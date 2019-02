Une trentaine de pistes de ski ouvertes ce week-end en Wallonie

À la suite des chutes de neige survenues en première partie de semaine, l'offre de ski s'était élargie permettant aux amateurs de se rendre aussi bien dans les Cantons de l'Est qu'en province de Luxembourg, de Namur (Gedinne) ou de Hainaut (Rièzes). Une couche de neige entre 10 et 35 cm, essentiellement sur les hauts plateaux, avait été mesurée sur ces différents sites. Ce week-end, toutes les pistes répertoriées par l'Agence du Tourisme de l'Est (ATE) dans les Cantons de l'Est seront accessibles.

A côté d'une offre importante de ski de fond, les passionnés de glisse pourront également pratiquer le ski alpin (Ovifat) ou la moto-neige (Malmedy). Dans la province de Luxembourg, l'offre est également complète puisque les centres d'Anlier, Senonchamps, Martelange, Gouvy, Champlon, Odeigne, Saint-Hubert, Samrée ou encore la Baraque Fraiture (ski de fond et ski alpin) seront ouverts. À noter qu'il sera par ailleurs possible de pratiquer les deux disciplines sur les hauteurs de Spa (Thier des Rexhons).

Le Val de Wanne (Trois-Ponts) et du Monty (Lierneux) attendent les pratiquants de ski alpin, le site du Mont des Brumes (Stoumont) étant inaccessible cet hiver pour cause de travaux. Enfin, on pourra aussi skier à Chimay dans la botte du Hainaut puisque les pistes de ski de Rièzes, ouvertes depuis mercredi, demeurent accessibles. Un doute subside pour Gedinne (Namur). Une décision sera prise par les gestionnaires samedi matin.