Urbex: Des épaves devenues des curiosités touristiques (en images)

Le cimetière de trains d'Istvanlek, près de Budapest en Hongrie, est également connu sous le nom de cimetière de trains Red Star. On y trouve également une centaine de wagons et de locomotives qui ne sont plus utilisés. On y trouve quelques spécimens rares et on dit que les trains qui ont été utilisés pour transporter les Juifs vers les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale sont conservés ici.