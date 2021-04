Le concept de "camping glamour" est devenu une grande tendance ces dernières années. En Belgique, les glampings ont poussé comme des champignons, chacun ayant sa propre ambiance et proposant une expérience unique. Une chouette idée pour les prochains longs week-ends.

Le printemps est là. Les jours rallongent et les températures augmentent (enfin, espérons-le). Pour ceux d'entre vous qui aspirent déjà à des vacances, nous avons répertorié ici quelques hébergements de vacances sympathiques et pourtant glamours. Idéal pour s'évader un peu lors de l'un des longs week-ends qui s'annoncent.

Profiter d'Han-sur-Lesse

Le Domaine des Grottes de Han à Han-sur-Lesse a mis en place un "glamping" ainsi qu'un site de tentes. Un séjour au Cocoon Village sur les rives de la Lesse comprend le petit-déjeuner, les activités, les ateliers et l'accès aux grottes.

L'ouverture du Cocoon Village est prévue pour le 13 mai et comprendra des tentes pour deux, quatre ou six personnes avec une terrasse privée. Les prix débutent à 170 euros pour deux nuits.

Domaine des Grottes de HanGrottes de Han, Rue J. Lamotte 2, 5580 Han-sur-Lesse

En hauteur et au sec à Oostkamp

Voulez-vous faire ressortir l'enfant qui est en vous ? Comme son nom l'indique, le "Boomkamp" vous permet de passer la nuit dans une cabane dans les arbres.

Le domaine est situé dans un bois à Oostkamp et offre un large éventail d'activités. Vous pouvez faire de la randonnée et du vélo à Ruddervoorde ou visiter Bruges. Vous pourrez dîner dans l'un des restaurants typiques de la région.

Boomkamp propose des cabanes dans les arbres et des tentes pour deux personnes à partir de 100 euros par nuit.

Boomkamp, Lakebossendreef 4, 8020 Oostkamp

Nuitée romantique à Lochristi

Tortiga' est un glamping pop-up, situé à Lochristi. Vous séjournez sur le beau domaine du château de Beervelde dans un cocon de verre en pleine nature. La cabine design dispose de sa propre salle de bain et d'une douche extérieure. Sur le domaine même, vous trouverez un bar à cocktails et des spectacles de musique live en été, ainsi qu'un sauna et un hammam. Idéal pour un week-end romantique à deux

.

À Tortiga, vous séjournez dans des cabanes pour deux personnes, avec la possibilité de louer une salle de réunion ou une cabine de travail pour le télétravail avec vue sur la nature.

Tortiga, Langerbruggestraat 31C, 9041 Lochristi

Se reposer en pleine nature dans les Ardennes belges

Une petite virée dans les Ardennes belges ? Emmenez votre famille pour un long week-end de camping dans une cabane. Vous pouvez faire du vélo dans la nature, lire des livres à la bibliothèque ou jouer à un jeu de société. Prenez une cabine avec jacuzzi et trouvez la paix au coeur des Ardennes belges.

Nutchel dispose de cabines pour deux, quatre ou six personnes et est équipé d'un barbecue extérieur. Les prix commencent à 560 euros pour quatre nuits.

Nutchel, Rue de Radelange 51, 6630 Martelange

Le bien-être à Turnhout

À la ferme biologique 't Bezige Bieke, il est aussi possible de se détendre dans l'une de ses installations de bien-être. Le domaine dispose d'un bain à remous, d'un sauna et d'une piscine extérieure. Le domaine de glamping possède également son propre potager, de sorte que les propriétaires proposent toujours des produits frais et locaux.

Vous pouvez également opter pour des collations végétariennes ou récolter les légumes vous-même. Dans l'après-midi, vous pourrez vous détendre avec un high tea sur la terrasse.

Biohoeve 't Bezige Bieke, Steenweg op Baarle-Hertog 89, 2300 Turnhout

Autres options

Si vous recherchez une activité amusante ou faire une excursion d'une journée, vous trouverez l'inspiration sur Live the World qui propose plus de 200 lieux et activités à découvrir dans notre pays belge.

Pas besoin de camper si chic ?

Dans cette liste de sites web, vous pouvez trouver l'endroit idéal pour planter votre propre tente ou louer une tente et vous asseoir autour du feu de camp avec toute la famille.

Campspace

Welcome to my garden

Boerenbed

Le printemps est là. Les jours rallongent et les températures augmentent (enfin, espérons-le). Pour ceux d'entre vous qui aspirent déjà à des vacances, nous avons répertorié ici quelques hébergements de vacances sympathiques et pourtant glamours. Idéal pour s'évader un peu lors de l'un des longs week-ends qui s'annoncent.Le Domaine des Grottes de Han à Han-sur-Lesse a mis en place un "glamping" ainsi qu'un site de tentes. Un séjour au Cocoon Village sur les rives de la Lesse comprend le petit-déjeuner, les activités, les ateliers et l'accès aux grottes.L'ouverture du Cocoon Village est prévue pour le 13 mai et comprendra des tentes pour deux, quatre ou six personnes avec une terrasse privée. Les prix débutent à 170 euros pour deux nuits.Domaine des Grottes de HanGrottes de Han, Rue J. Lamotte 2, 5580 Han-sur-LesseVoulez-vous faire ressortir l'enfant qui est en vous ? Comme son nom l'indique, le "Boomkamp" vous permet de passer la nuit dans une cabane dans les arbres. Le domaine est situé dans un bois à Oostkamp et offre un large éventail d'activités. Vous pouvez faire de la randonnée et du vélo à Ruddervoorde ou visiter Bruges. Vous pourrez dîner dans l'un des restaurants typiques de la région.Boomkamp propose des cabanes dans les arbres et des tentes pour deux personnes à partir de 100 euros par nuit.Boomkamp, Lakebossendreef 4, 8020 OostkampTortiga' est un glamping pop-up, situé à Lochristi. Vous séjournez sur le beau domaine du château de Beervelde dans un cocon de verre en pleine nature. La cabine design dispose de sa propre salle de bain et d'une douche extérieure. Sur le domaine même, vous trouverez un bar à cocktails et des spectacles de musique live en été, ainsi qu'un sauna et un hammam. Idéal pour un week-end romantique à deux.À Tortiga, vous séjournez dans des cabanes pour deux personnes, avec la possibilité de louer une salle de réunion ou une cabine de travail pour le télétravail avec vue sur la nature.Tortiga, Langerbruggestraat 31C, 9041 LochristiUne petite virée dans les Ardennes belges ? Emmenez votre famille pour un long week-end de camping dans une cabane. Vous pouvez faire du vélo dans la nature, lire des livres à la bibliothèque ou jouer à un jeu de société. Prenez une cabine avec jacuzzi et trouvez la paix au coeur des Ardennes belges.Nutchel dispose de cabines pour deux, quatre ou six personnes et est équipé d'un barbecue extérieur. Les prix commencent à 560 euros pour quatre nuits.Nutchel, Rue de Radelange 51, 6630 MartelangeÀ la ferme biologique 't Bezige Bieke, il est aussi possible de se détendre dans l'une de ses installations de bien-être. Le domaine dispose d'un bain à remous, d'un sauna et d'une piscine extérieure. Le domaine de glamping possède également son propre potager, de sorte que les propriétaires proposent toujours des produits frais et locaux. Vous pouvez également opter pour des collations végétariennes ou récolter les légumes vous-même. Dans l'après-midi, vous pourrez vous détendre avec un high tea sur la terrasse.Biohoeve 't Bezige Bieke, Steenweg op Baarle-Hertog 89, 2300 TurnhoutSi vous recherchez une activité amusante ou faire une excursion d'une journée, vous trouverez l'inspiration sur Live the World qui propose plus de 200 lieux et activités à découvrir dans notre pays belge. Pas besoin de camper si chic ? Dans cette liste de sites web, vous pouvez trouver l'endroit idéal pour planter votre propre tente ou louer une tente et vous asseoir autour du feu de camp avec toute la famille.CampspaceWelcome to my gardenBoerenbed