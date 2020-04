Vidéo: Paris, vidée de sa présence humaine, plus majestueuse que jamais

Ville densément peuplée et destination la plus touristique du monde, Paris est vidé depuis quatre semaines. Une vision inimaginable jusque récemment, et qui reste surréaliste.

Pandémie Covid-19. Paris confiné. Titre Pandémie Covid-19. Au dixième jour de confinement, Paris s'est transformée en ville morte. Des vues drone exceptionnelles qui inspirent à la fois de l'émerveillement devant la magnificience de cette ville et de la stupefaction face à son immobilité. D'autres vues à venir en exclusivité sur notre page Facebbok. Geplaatst door Drone Press op Zondag 29 maart 2020