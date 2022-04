Lors du coup d'envoi de la nouvelle saison de cyclisme et de randonnée en ligne, le meilleur itinéraire de randonnée du Benelux de 2022 a été annoncé.

L'itinéraire a été choisi parmi une liste de cinq titres qui étaient encore en course pour le trophée du "meilleur itinéraire de randonnée du Benelux".

Les autres nominés étaient le Biesboschpad (Pays-Bas), Dutch Mountain Trail (Pays-Bas), La Lesse et La Lomme par les GR (Belgique) et Ons Kloosterpad (Pays-Bas).

Treize promenades nouvelles ou renouvelées figuraient sur la liste des candidats retenus. Pour être nominés, ils devaient répondre à un certain nombre de critères tels que la surface, la beauté du paysage, la signalisation, les thèmes possibles et la qualité des informations sur les sites web ou dans les guides.

GR17 Lesse et Lomme © GF

Le jury a décidé de retenir le Hondsrugpad-Hünenweg comme meilleur sentier de l'année dans le Benelux. Ce nouvel itinéraire de randonnée transfrontalier est long de 325 kilomètres et traverse à la fois les Pays-Bas et l'Allemagne. Il commence et se termine à Groningue aux Pays-Bas ou à Osnabrück en Allemagne et longe les célèbres dolmens préhistoriques, traverse des forêts, des landes, des bancs de sable et des champs.

. © DR

Il court de Groningue à Meppen, juste après la frontière allemande, et de là à Osnabrück, en empruntant des sentiers anciens, de vastes forêts, des landes, des bancs de sable et des terres agricoles, passe devant des ensdorpen (villages) et des hunebedden (tombes mégalithiques), témoins vieux de 5000 ans des anciens habitants.

Il traverse également l'impressionnante tourbière transfrontalière qui montre à quoi ressemblait la Drenthe à l'époque préhistorique. Le jury a salué l'excellente signalisation, la grande variété de paysages, la description concise de l'itinéraire sous la forme d'un road book, la grande proportion de chemins non goudronnés et le mélange équilibré de nature et de culture.

