Voici les 10 pays à visiter en 2020, selon Lonely Planet

Pour la plupart d'entre nous, le Libéria est une terra incognita. Pourtant, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest réserve bien des surprises: il possède une très belle côte où l'on peut faire du surf, abrite des habitants sympathiques et toujours optimistes ainsi que le parc national de Sapo. On y retrouve la deuxième plus grande forêt tropicale primaire d'Afrique de l'Ouest. On y croise éléphants de forêt, chimpanzés et hippopotames pygmées typiques du Libéria.