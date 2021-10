Voici les plus beaux villages du monde, d'Europe et d'Asie (selon les réseaux sociaux)

Uswitch a écumé les principaux réseaux sociaux en ce qui concerne l'image - soit Pinterest et Instagram - pour déterminer quels villages du monde, d'Asie et d'Europe sont les plus appréciés des voyageurs. Les villages d'Europe obtiennent de bons résultats : cinq des villages figurant parmi les dix premiers sont en Europe, deux en Asie, deux en Océanie et un à la frontière entre l'Asie et l'Europe (Göreme en Turquie). Le village photogénique d'Oia, sur l'île grecque de Santorin, a été la destination la instagramée et Pinterestée au monde.







1: Oia en Grèce © Getty Oia est située sur l'île de Santorin en Grèce. Avec ses maisons blanches, ses toits bleus et ses moulins à vent, il est l'un des symboles de la beauté de la Grèce. Les couchers de soleil y sont particulièrement inoubliables.







Les plus beaux villages © Getty Oia







Les plus beaux villages © Getty Oia







La baie d'Ha Long au Vietnam. © Getty Il n'y a pas que la baie avec ses magnifiques formations rocheuses recouvertes de végétation qui vaut une visite. Les villages de pêcheurs flottants et colorés qui s'y cachent sont peut-être encore plus intéressants.







Les plus beaux villages © Getty La baie d'Ha Long au Vietnam.







Göreme en Turquie © Getty Cet ancien village (fondé entre 1800 et 1200 avant J.-C.) est également situé dans un paysage phénoménal : au milieu de formations remarquables de tuf et de karst. Göreme







Göreme © Getty Göreme







Hallstatt en Autriche © Getty Grâce à son bel emplacement sur le lac de Hallstatt, entouré de montagnes - et au fait qu'il a inspiré le chateau de la reine des neiges- le village est devenu si populaire qu'en 2020, le maire a appelé les touristes à ne plus venir. Il craint que Hallstatt ne disparaisse à cause du tourisme de masse.







Les plus beaux villages © Getty Hallstatt







Mission Beach en Australie © Getty Mission Beach est entourée de plages blanches, de forêts tropicales et de chutes d'eau. Un cadre des plus idyllique pour un village à l'atmosphère décontractée. Et en bonus: on y trouve des cassowaries - un grand oiseau qui ne vole pas mais se promène.







Les plus beaux villages © Getty Mission Beach







Wanaka en Nouvelle-Zélande © Getty Ce village se trouve dans en endroit parfait : au bord d'un lac à l'eau clair et entouré de pics montagneux. C'est donc un endroit populaire pour les voyageurs qui aiment les défis sportifs.







Les plus beaux villages © Getty Wanaka en Nouvelle-Zélande







Vernazza, en Italie © Getty C'est l'un des cinq villages de la côte ligure qui composent les Cinque Terre. Les maisons aux couleurs pastel construites contre la côte et la beauté du site rendent la région extrêmement populaire auprès des touristes.







Les plus beaux villages © Getty Vernazza







Shirakawa-Go au Japon © Getty Coincés entre les montagnes, le village a longtemps été difficile à atteindre. Le village aux maisons en bois triangulaires et aux toits de chaume, ainsi que les deux villages voisins, ont pu se développer différemment du reste du Japon.







Les plus beaux villages © Getty Shirakawa-Go







Tobermory sur l'île de Mull en Écosse © Getty Lorsque vous regardez une photo de Tobermory, on ne pense pas directement à l'Écosse. Les maisons colorées forment un joli contraste avec les forêts vertes de l'île.







Les plus beaux villages © Getty Tobermory







Furnas, dans les Açores © Getty Le village est entouré de sources chaudes fumantes et se trouve près du lac de cratère Lagoa das Furnas.







Les plus beaux villages © Getty Furnas, dans les Açores,







Les plus beaux villages d'Europe © Getty 1: Oia en Grèce







Les plus beaux villages d'Europe © Getty 2. Göreme en Turquie







Les plus beaux villages d'Europe © Getty 3. Hallstatt en Autriche







Les plus beaux villages d'Europe © Getty 4. Vernazza en Italie







Les plus beaux villages d'Europe © Getty 5. Tobermory en Ecosse







Les plus beaux villages d'Europe © Getty 6. Furnas dans les Açores







Les plus beaux villages d'Europe © Getty 7. Folegandros en Grèce







Les plus beaux villages d'Europe © Getty 8. Wengen en Suisse







Les plus beaux villages d'Europe © Getty 9. Portree sur Isle of Skye en Ecosse







Les plus beaux villages d'Europe © Getty 10. Albarracin en Espagne







Les plus beaux villages en Asie © Getty 1. Ha Long Bay au Vietnam







Les plus beaux villages en Asie © Getty 2. Göreme en Turquie







Les plus beaux villages en Asie © Getty 3. Shirakawa-Go au Japon







Les plus beaux villages en Asie © Getty 4. Ko Phi Ph en Thaïlande







Les plus beaux villages en Asie © Getty 5. Stepantsminda en Géorgie







Les plus beaux villages en Asie © Getty 6. Mawlynnong en Inde







Les plus beaux villages en Asie © Getty 7. Hongcun en Chine







Les plus beaux villages en Asie © Getty 8. Zuluk en Chine







Les plus beaux villages en Asie © Getty 9. Palangan en Iran