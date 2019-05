Vous prenez l'avion cet été ? Calculez le coût de votre empreinte carbone

Mailys Chavagne Journaliste Web

" A-t-on encore le droit de voyager en avion ? " Une question que se posent de plus en plus de personnes, à l'heure où le réchauffement climatique est sur toutes les langues. Et si vous décidiez de compenser votre impact climat ? Le site Greentripper calcule le coût en euros de votre empreinte CO2 selon votre destination.