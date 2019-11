Où est-il possible de voyager en toute sécurité en 2020 et dans quels pays est-ce plus risqué en matière de santé et de sécurité ? Une carte interactive vous permet d'y voir plus clair.

International SOS a compilé pour la onzième fois la Carte des risques de voyage. Sur cette carte interactive, vous pouvez voir dans quels pays vous risquez de courir le plus et le moins de risque en ce qui qui concerne votre sécurité, santé et la circulation en 2020. Malheureusement, le monde ne sera probablement pas plus sûr l'année prochaine. Cela s'explique par un nombre croissant de catastrophes naturelles et de troubles géopolitiques.

SOS International se divise en cinq catégories de risques : négligeable, faible, moyen, élevé et extrême. Les dangers comprennent des questions politiques telles que le terrorisme, les soulèvements, les troubles et la guerre à motivation politique, les troubles sociaux, y compris les troubles sectaires et ethniques, et les crimes violents et mineurs. Les autres facteurs qui jouent un rôle sont l'infrastructure routière, la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, les relations industrielles et l'efficacité des installations d'urgence et de sécurité.

Sécurité

En matière de sécurité, les pays d'Europe obtiennent de très bons résultats, mais aussi des pays comme le Canada, l'Australie, les États-Unis, l'Argentine, la Namibie, la Zambie, le Maroc, le Sénégal, la Chine, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam, le Japon et la Thaïlande présentent peu de risques.

Des pays comme la Libye, l'Afghanistan, le Mali, l'Irak, la Somalie, le Sud-Soudan, une partie de l'Ukraine, le Nigeria et la République démocratique du Congo sont extrêmement peu sûrs.

Santé

En ce qui concerne les risques médicaux, les pays d'Europe, du Canada, d'Australie, des États-Unis, du Japon, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Afrique du Sud se portent bien.

Les plus grands risques sanitaires se situent en Libye, au Niger, au Venezuela, en Afghanistan, en Iraq, au Yémen, en Érythrée et en République centrafricaine.

Trafic

Enfin, sur la route, le risque d'accidents est moindre dans la plupart des pays d'Europe, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est par contre nettement plus risqué sur les routes de nombreux pays africains, mais aussi en Thaïlande, au Vietnam, au Venezuela, en République dominicaine, au Belize et en Arabie saoudite.

Sur cette carte interactive, vous pouvez voir en détail dans quels pays vous êtes exposé à quels risques.