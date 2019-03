Voyager sans l'avion: on a comparé les formules

L'avion est le moyen de transport le plus rapide et le moins cher pour voyager, c'est indéniable. Pour seulement 56 euros, une compagnie aérienne low cost peut vous amener directement à Barcelone depuis Bruxelles. L'avion n'offre que des avantages... si l'on met de côté l'empreinte écologique, ce que l'on ne peut désormais plus faire. Voici donc un comparatif des différents moyens de transport pour une liaison Bruxelles - Barcelone, leurs avantages et inconvénients respectifs analysés.