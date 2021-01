Voici les mesures d'interdiction temporaire des voyages récréatifs et/ou touristiques à destination et en provenance de la Belgique prises par le comité de concertation. Et autant le préciser tout de suite: on oublie le citytrip, le séjour en montagne ou encore les destinations soleil pour les vacances de carnaval.

A partir de mercredi, on ne pourra donc plus voyager librement s'il s'agit de voyages récréatifs ou touristiques. Voici ce qui est interdit et ce qui est encore permis.

Interdiction des voyages non essentiels:

Les voyages à des fins récréatives/touristiques à destination et en provenance de la Belgique sont interdits du mercredi 27 janvier au lundi 1er mars 2021. L'interdiction de voyager sera contrôlée tant au niveau du trafic routier, aérien, maritime que ferroviaire.

Les personnes qui se rendent en Belgique et en reviennent doivent être en possession d'une déclaration sur l'honneur. Un modèle de formulaire sera fourni par la ministre de l'Intérieur. La déclaration sur l'honneur doit être liée au formulaires de localisation des passagers ("Passenger Location Form", PLF) des passagers et être étayée par les documents nécessaires.

Ce qui est autorisé

Pendant la durée de l'interdiction, seuls les déplacements essentiels sont autorisés. Concrètement, il s'agit des motifs suivants.

* Raisons familiales impérieuses

- Regroupement familial

- Visites à un conjoint ou partenaire qui ne vit pas sous le même toit, dans la mesure où des preuves plausibles d'une relation stable et durable peuvent être fournies

- Déplacements liés à la co-parentalité, mariages civils et religieux, funérailles ou crémations (des alliés ou proches).

* Raisons humanitaires

- Les déplacements pour des raisons médicales et la poursuite d'un traitement médical

- Assistance à une personne plus âgée, mineure, handicapée ou vulnérable

- Visite à des proches en soins palliatifs

* Raisons d'étude

- Les voyages des élèves, étudiants et stagiaires qui participent à un échange dans le cadre de leurs études

- Les chercheurs ayant un contrat d'hébergement.

* Pour les frontaliers

- Déplacements liés à la vie quotidienne pour des activités qui sont également autorisées en Belgique;

- Raison professionnelles pour l'exercice de l'activité professionnelle

* Divers

- Les soins aux animaux, les déplacements dans le cadre d'obligations juridiques (si elles ne peuvent pas être accomplies de façon numérique), les réparations urgentes pour la sécurité d'un véhicule et les déménagements sont également considérés comme essentiels.

Pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud et de l'Amérique du Sud:

À partir du lundi 25 janvier, tous les voyageurs entrant dans notre pays en provenance du Royaume Uni, de l'Afrique du Sud ou de l'Amérique du Sud devront obligatoirement respecter une quarantaine de dix jours et réaliser un test PCR le premier et le septième jour de cette quarantaine.

Double test à l'entrée:

"Le Comité de concertation souhaite que tout non-résident qui voyage vers la Belgique, se fasse à nouveau tester à son arrivée en Belgique, en plus du test négatif obligatoire préalable à son départ. Il pourra s'agir d'un test PCR ou d'un test antigénique rapide. Le comité de concertation demande à la conférence interministérielle (CIM) Santé publique, à la Taskforce Testing et au commissariat Covid-19 de concrétiser ce point".

