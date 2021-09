En quête d'évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l'esprit avisé, même de loin. Cette semaine, trois idées de week-ends qui en jettent, que ce soit pour fêter ceci, cela... ou rien du tout.

Le chef doublement étoilé Christophe Defossé et son épouse Delphine ont reçu les clés du splendide Château de Beaulieu pour y greffer leur propre vision de l'élégance. A savoir: un restaurant gastronomique puisant ses saveurs dans le potager en permaculture, une brasserie "côté jardin" avec une belle carte de vins naturels et une vingtaine de chambres (bientôt trente) aussi spacieuses que coquettes. Mais le trésor absolu de ce membre Relais & Châteaux reste l'immense domaine où les fleurs, les plantes, la basse-cour et la forêt aux oiseaux forment un écrin végétal d'une zénitude éblouissante. Tout cela à quelques heures d'ici, entre la frontière belge et la Côte d'Opale... La maison Leclerc Briant maîtrise l'art de façonner un champagne raffiné... et le chic de recevoir. Sa maison d'hôtes Le25bis séduit instantanément quiconque y pose un pied, avec ses cinq chambres uniques épousant les formes d'une demeure du XVIIIe magnifiquement restaurée. La boutique et le salon rendent les bulles divines, tandis que la salle du petit-déjeuner arbore une impressionnante tapisserie qui constitue un voyage à elle toute seule. Si l'on est ici sur la célèbre avenue de Champagne d'Epernay, l'atmosphère est intimiste à souhait. Disons-le franchement: un grand cru.Oui, Bruxelles existe toujours. A l'inverse de Serge Gainsbourg qui, trente ans après sa disparition, salue néanmoins ses admirateurs ayant toujours envie de s'aimer le temps d'une chanson... ou d'un séjour. L'hôtel Amigo se charge du menu: une nuit dans la chambre où Gainsbarre adorait séjourner (il considérait l'établissement comme sa maison), la dégustation de son cocktail préféré (qu'il venait préparer lui-même derrière le bar), le tout nouveau livre de Rudolf Hecke, Gainsbourg Paris-Bruxelles-Amsterdam, ou une visite guidée de la ville en compagnie de l'auteur. On avoue, on en bave... pas vous?