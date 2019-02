Wizz Air reliera bientôt Charleroi à la Géorgie

Koutaïssi est la deuxième plus grande ville de Géorgie et sa capitale parlementaire. La compagnie proposera donc dès août 13 destinations depuis l'aéroport carolo dans huit pays (six destinations sont en Roumanie).

Depuis qu'elle s'est installée à Charleroi en 2004, Wizz Air se targue d'avoir transporté plus de 6 millions de passagers depuis ou vers la Belgique, dont 840.000 l'an dernier (+8% par rapport à 2017). La compagnie a également annoncé l'ouverture d'une route vers Koutaïssi depuis sa base d'Eindhoven.