3 façon de découvrir la belle Sicile

En quête d’évasion? Voici nos découvertes et bons plans afin de bourlinguer l’esprit avisé. Cette semaine, les lumières éclatantes de l’intemporelle Sicile nous font de l’œil.

Idyllique et antique

C’est dans un ancien couvent, classé monument historique, que viennent de s’ouvrir les 111 chambres du magnifique Four Seasons Taormina. Mobilier antique, jardins luxuriants, restaurant gastronomique ou piscine à débordement avec vue sur la mer Ionienne… Rien n’a été laissé au hasard afin de sublimer cet endroit pas comme les autres qui sert de pont entre passé et modernité. Côté balades, le célèbre théâtre grec de Taormina est à deux enjambées, tandis que l’Etna fait la sieste à quelques sentiers de là. Les petites criques sablées cachées en contrebas des falaises? Tendez l’oreille car elles vous appellent déjà…

Tour de saveurs

Vous connaissez le site Web de la chaîne de télé Arte? Alors filez donc découvrir le documentaire Délices de Sicile qui vient d’y être mis en ligne et qui, comme son nom l’indique, explore l’île italienne par le biais de ses trésors culinaires. Du bord de mer à l’intérieur des terres, et du nord au sud, l’escapade évoque à la fois les poissons et les pâtes, les desserts et les vins. La star? Les iconiques cannolis siciliens, dont on vient justement d’apprendre qu’ils auraient une origine très… coquine. Oui, on aime vous mettre l’eau à la bouche.

© SDP

Un train entre deux chambres

La groupe hôtelier Rocco Forte – qui fête ses 25 ans cette année – vient d’avoir une belle idée: proposer à ses clients du Villa Igiea (à Palerme) et du Verdura Resort (à Sciacca) de relier ces deux adresses à bord d’un train des années 1920. Tout au long de cette Sicilian Railway Experience, les voyageurs vont d’une côte à l’autre en passant par des paysages aussi sauvages que magnifiques, ainsi que des sites classés par l’Unesco comme la Scala dei Turchi ou la vallée des Temples. Une agréable façon de percer les secrets les mieux gardés de Sicile occidentale…