3 trucs à faire à Blankenberge à la Toussaint

En quête d’évasion ce week-end ? Voici, trois bonnes raisons d’aller humer la Toussaint… à Blankenberge.

En vélo à la Belle époque

Le Centre Belle Epoque propose une exposition temporaire qui parcourt l’histoire d’un moyen de transport intemporel: la bicyclette. Pourquoi était-elle si populaire auprès de la bourgeoisie au début du siècle dernier? Qui a eu l’étrange idée de la fabriquer avec une petite et une grande roue? Quand sont nées les premières courses cyclistes et à quoi ressemblaient-elles? Comment le vélo a-t-il contribué à l’émancipation féminine? Réponses en anecdotes, en photos et en petites vidéos au charme exquisément rétro.

Jusqu’au 18 juin 2023. belleepoquecentrum.be/fr

Les œuvres inspirées du peintre-graveur Frans Masereel

Vous avez flâné le long du quai rénové ? Mangé une gaufre chaude en vous installant sous l’élégant Paravang (oui, comme le paravent, c’est de là que vient le mot) ? Siroté un café à la maisonnette de Majutte ? Avant de quitter la ville, allez donc admirer les œuvres de Frans Masereel à la salle d’exposition De Meridiaan. Un superbe hommage au célèbre peintre-graveur belge qui adorait s’inspirer de sa ville natale de Blankenberge pour dessiner ses humeurs en noir et blanc, et qui mourut il y a tout juste cinquante ans.

Jusqu’au 8 janvier 2023. visit-blankenberge.be/fr

© getty images / Massimiliano Agati

Halloween à Blankenberge

S’il y a bien un endroit où Halloween est fêté dignement, c’est à Blankenberge. Ce 30 octobre, s’y tient une grande parade avec chars, lumières et musiques funèbres dont l’objectif saute aux orbites: effrayer tous les mômes de la côte… voire leurs darons. Pour essayer de s’endormir sur ses deux oreilles malgré tout? On suggère l’ABC Hotel, dont la philosophie «écolo et design» se reflète dans sa déco en matériaux durables, sa douche scrutant la consommation d’eau ou son petit-déjeuner composé d’aliments bio et de saison.

abchotel.be/fr