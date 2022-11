Bami au poulet

La cuisine du Suriname n’est pas toujours facile à cerner, entre ses influences asiatiques, indiennes, caribéennes ou africaines. C’est justement ce qui fait sa richesse, comme en témoigne cette recette généreuse qui, certes, exige pas mal de découpes, mais régale par ses saveurs venues de partout… et d’ailleurs.

Pour 6 personnes

Pour la marinade: 1 cube de bouillon, 3 c à s de sauce soja, 1 c à s de gingembre râpé, 2 gousses d’ail râpées, 1 c à s de galanga haché, 1 c à s de bulbes de poivre noir écrasés, 2 kg de pilons de poulet

Pour le sambal: 2 piments adjuma, 2 piments rawit, ½ oignon, 1 gousse d’ail, 80 ml de vinaigre naturel, 1,5 c à c de sucre, 1 c à c de sel

Pour le reste: 600 g de nouilles aux œufs, 2 c à s d’huile d’arachide, 4 petits pak choi, les feuilles de 4 branches de céleri, 3 oignons nouveaux, 1 bouquet de coriandre, 1 concombre, 2 oignons, 2 gousses d’ail, 1 morceau de gingembre de 3 cm, 1 morceau de galanga de 3 cm, 3 feuilles de Daun salam (feuille de laurier indonésienne, peut être remplacée par une feuille de curry ou de laurier), 1 c à c de trassi (pâte de crevettes), 2 cubes de bouillon, 5 c à s de sauce soja, oignons frits

1. Pour la marinade, écraser les grains de poivre noir. Les mettre dans un bol avec le gingembre, le galanga et l’ail râpés. Ajouter le cube de bouillon et la sauce de soja. Mélanger. Masser les cuisses de poulet avec la marinade. Laisser mariner 6 h minimum.

2. Verser les nouilles dans de l’eau bouillante salée. Eteindre le feu et laisser les nouilles dans l’eau 4 min, en les séparant délicatement avec une fourchette. Egoutter sous l’eau froide. Réserver.

3. Couper le pak choi en lanières. Rincer les feuilles de céleri et les couper grossièrement. Hacher l’oignon et l’ail. Râper le gingembre et le galanga. Faire chauffer un wok avec 2 cuillères d’huile d’arachide et faire frire l’oignon jusqu’à ce qu’il soit translucide. Ajouter l’ail, le galanga et le gingembre. Faire sauter 2 min. Ajouter la feuille de salam, le trassi et le bouillon. Faire sauter encore 3 min. Ajouter le pak choi et faire frire jusqu’à ce qu’il soit tendre. Verser la sauce soja et les feuilles de céleri. Bien mélanger. Couper le concombre en tranches et hacher grossièrement l’oignon nouveau et la coriandre.

4. Faire cuire le poulet 40 min dans un four préchauffé à 195 °C, ou de manière traditionnelle à la friteuse. Faire chauffer la sauce dans le wok et incorporer les nouilles. Servir les nouilles avec une cuillère de sambal, les oignons frits et la coriandre.

