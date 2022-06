Cinquante nuances de grès

Tels des embruns, le beige et ses dégradés se répandent sur nos looks cet été. Les couleurs terre et sable sont les nouveaux incontournables.

Ce shooting mode a été organisé en collaboration avec Hip Estates, spécialiste des secondes résidences en Espagne. Hipestates.com Assistante stylisme: Sara van der Peet—Assistant photo: Jonathan Du Mortier—Coiffure et maquillage: Anita Jolles @ By Jane Kate pour Dior—Mannequin: Sara Dijkink @ MichaModels—Coordination: Ellen De Wolf—Voir aussi notre carnet d’adresses.

Robe et parure de lingerie assortie, Acne Studios. Sandales en cuir beige, Morobe. Soquettes marron, Falke. © Hicham Riad

Robe en satin sable, jupe plissée sable,casquette beige, foulard beige avec motif chaîne et lunettes de soleil rouille, le tout Maison Kitsuné. Bottes en cuir marron, Maison Margiela. Collier à maillons en or, Souvenirs de Pomme x Justine Kegels. © Hicham Riad

Tailleur-pantalon marron, The Frankie Shop. Chapeau de cow-boy en cuir marron, Elvis Pompilio. Longue chaîne en or et pendentif en forme de dent, Espèces @ Graanmarkt 13. Chaîne à maillons en or et diamants, Messika. Chaîne en or et pendentif, Ole Lynggaard. © Hicham Riad

© Hicham Riad

Foulard en satin marron, Charlotte Beaude. Robe et pantalon sable, Alberta Ferretti. Blazer crème, Caroline Biss. Boucle d’oreille, MAM. © Hicham Riad