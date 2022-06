Des ravioles qui affolent

La Turquie en revendique la paternité et la popularité, mais les manti ont conquis les tables de (quasi) toute l’Asie centrale. Chez nous? Pour y succomber, en voici une version avec agneau haché, menthe, beurre de piment et yaourt à l’ail. Un pur délice.

MANTI Pour 4 personnes

Pâte: 500 g de farine, 200 ml d’eau, 1 pincée de sel, 1 œuf Garniture: 1 oignon, 1 gousse d’ail, poudre de piment, 1 c à c de cumin, ½ bouquet de menthe, 200 g d’agneau haché, sel et poivre Sauce au yaourt: 4 c à s de yaourt, 1 gousse d’ail, sel et poivre

Sauce au beurre:

4 c à s de beurre laitier, 1 c à c de poudre de chili

1. Mélanger tous les ingrédients de la pâte dans un bol et les pétrir pour obtenir une boule de pâte ferme. Laisser reposer 15 min.

2. Préparer la garniture. Hacher l’oignon et l’ail, puis les mettre dans un saladier. Ajouter la menthe finement hachée, le cumin, le piment en poudre et l’agneau haché. Bien mélanger, saler et poivrer.

3. Abaisser la pâte à 2 mm sur un plan de travail saupoudré de farine. Découper des carrés de 3 à 4 cm, voire un cran plus grands si vous avez moins de patience. Déposer un peu de garniture sur chaque carré. Couvrir le reste de la pâte avec une serviette humide. Replier les coins des carrés vers le milieu.

4. Faire cuire les sachets pendant 5 à 7 min dans de l’eau bouillante salée.

5. Entre-temps, écraser une gousse d’ail dans le yaourt et assaisonner de sel et de poivre.

6. Faire fondre le beurre avec la poudre de piment sur un feu doux.

7. Répartir les manti dans les assiettes, en terminant avec le beurre au yaourt et au piment.

Astuce. A déguster avec un petit verre de raki… mais vous aviez sûrement deviné.

© Photo: Diane Hendrikx

