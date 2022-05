Duos de choc

Gros plan sur trois collabs chics et cool qui vont faire souffler un vent de fraîcheur sur dégaines et intérieurs.

1— Memphis mania

Pour les magasins déco Maisons du Monde, Lisa Gachet, la créatrice de la marque de prêt-à-porter Make My Lemonade, a puisé son inspiration dans l’esthétique eighties de l’école de Memphis. Le résultat: une ligne où angles et rondeurs se marient en un nuancier pastel printanier. Bon point: les bénéfices seront reversés à l’association En avant toutes, qui lutte contre les violences faites aux femmes et aux personnes LGBTQIA+.

maisonsdumonde.com

2—à la Coppola

Quand la simplicité et les matières innovantes du lifewear Uniqlo rencontrent la sensibilité unique et singulière de Marni pour les couleurs, les formes et les imprimés, cela donne une collection éphémère printanière à souhait, semblant sortir tout droit d’un film de Sofia Coppola. Déclinée pour les vestiaires masculin et féminin, cette collab mode invite délicatement le soleil dans nos dressings.

uniqlo.com

3—Hommage à dali

Pour sa nouvelle collaboration avec MM6 Maison Margiela, la marque culte des ados des années 2000 revisite ses classiques en rendant hommage au mouvement artistique surréaliste. La forme du sac à dos Padded Pak’r d’Eastpak a ainsi été modifiée pour donner l’illusion qu’il est en train de fondre, comme un clin d’œil au tableau La Persistance de la Mémoire de Salvador Dalí. Le portefeuille Crew, lui, change de dimensions et s’agrandit pour devenir un sac à bandoulière.

eastpak.com

2. © sdp