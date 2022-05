La petite histoire…

… de la chaise Moka de Mario Asnago et Claudio Vender pour Flexform.

Avec son design simple et épuré composé d’un mince métal tubulaire, la chaise Moka a l’air particulièrement moderne, malgré ses quasi 85 balais. Les architectes Mario Asnago et Claudio Vender, considérés comme des figures de proue du rationalisme italien, l’ont imaginée lorsqu’ils ont rénové et aménagé le bar Moka en 1939. Cet établissement était situé dans l’ancienne usine de torréfaction de la Societa’ Lombarda Moka Efti à Milan et est aussitôt devenu l’un des lieux les plus en vue de la ville. Après l’inauguration, le journal La Sera rapportait dans ses pages que l’ouverture avait eu lieu «sous les applaudissements nourris d’un public élogieux et admiratif» et que l’endroit était «si remarquable qu’il méritait un prix». Le duo aimait créer de vastes espaces vides où jouer avec les surfaces dans différents matériaux et textures et il n’en a pas été autrement pour ce projet. Avec ses grandes fenêtres, le bistrot était ouvert côté rue, mais avec ses nombreux miroirs et ses couleurs douces sur les murs, le tandem est parvenu à créer une sorte de sérénité à l’intérieur. Seuls quelques meubles minimalistes donnaient le ton pour le décor, dont cette chaise Moka qui n’a été éditée pour un public plus large qu’en… 1985, par Flexform. Son dossier se caractérise par un grand «X» qui illustre la philosophie du design de ses deux concepteurs: un espace vide où le matériau n’est présent que de manière très discrète. Leur chaise se devait d’être d’une simplicité ordonnée, légère et transparente. Du Moka Bar de la Via Tommaso Grossi, il ne reste hélas plus rien ; la chaise Moka, par contre, s’est enrichie d’une version outdoor en 2019.

Moka est disponible en noir, blanc ou en alu laqué de couleur. L’assise tissée est réalisée en fibres végétales ou en cuir. La version pour l’extérieur est fabriquée en acier ou en bois. Prix sur demande, flexform.it