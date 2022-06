La petite histoire…

… du Round D.154.5 de Gio Ponti pour Molteni&C.

Avec une carrière s’étendant sur plus de six décennies, Gio Ponti (1891-1979) est très justement appelé le père du design italien moderne. Il a créé toute une série d’objets, du mobilier à la céramique en passant par la verrerie, et, en tant qu’architecte, a conçu de nombreux bâtiments et résidences. Parmi les plus connus, citons la tour Pirelli à Milan ou la très colorée Villa Planchart à Caracas, au Venezuela, une icône de l’architecture moderne du milieu du siècle.

Grâce à Domus, le magazine de design qu’il a fondé en 1928 et qui est toujours publié aujourd’hui, il a suscité la curiosité pour la nouvelle pensée du design qui s’est manifestée après la Seconde Guerre mondiale, et dont il était un partisan. Cette pensée était axée sur l’innovation, l’industrialisation et la dolce vita. C’était l’époque où les minijupes de Mary Quant envahissaient les rues, les Beatles faisaient s’évanouir les filles et l’Homme était prêt à conquérir l’espace.

En 1954, le Round D.154.5 avait une allure futuriste, même si pour Gio Ponti il évoquait une savonnette. Ce fauteuil, avec son assise et son dossier arrondis, répondait pleinement à l’idée de design de l’époque. Formé de deux pièces reliées par deux arcs en contreplaqué, soutenues par quatre pieds métalliques, il était surnommé Otto Pezzi par son créateur en raison des huit pièces qui le composaient. Cette simplicité fut illustrée lors de son lancement officiel à la Triennale de Milan en 1957, où Gio Ponti présenta les différents éléments du siège comme des pièces de puzzle pouvant être assemblées.

Gio Ponti aimait particulièrement ce modèle et l’utilisait souvent dans ses projets. En 1960, le terminal passagers d’Alitalia à l’aéroport de Milan en était rempli. Néanmoins, c’est l’édition limitée de 1957 que les collectionneurs passionnés convoitent aujourd’hui. Lors de la vente aux enchères de Philips Design en 2020, un prototype est passé sous le marteau pour pas moins de 60 000 livres britanniques.