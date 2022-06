Mochis glacés

Ce sera le hit japonais de l’été. Une bouchée traditionnelle dont il existe au moins mille versions salées ou sucrées, et dont on propose ici un modèle gourmand en forme de praline glacée. Ne pas y succomber, c’est avoir les papilles coincées en hiver…

Pour 6 à 8 pièces

6 à 8 boules de glace au matcha

100 g de farine de riz gluant (disponible dans les magasins asiatiques)

200 ml d’eau

70 g de sucre cristallisé

1 c à c de graines de sésame noir grillées

1 c à c de thé matcha

4 c à s de Maïzena (ou autre fécule de maïs, bien sûr)

1. Placer 6 à 8 boules de glace au matcha sur une feuille de plastique posée dans une boîte à œufs. Mettre la boîte au congélateur.

2. Dans un bol, mélanger la farine de riz gluant, l’eau et le sucre. Couvrir d’un film plastique ou d’une feuille de papier sulfurisé, puis chauffer au micro-ondes pendant 1 min.

3.Retirer du micro-ondes et bien remuer. Répéter cette opération trois fois. A noter: il est aussi possible de faire cuire la pâte à la vapeur dans un four couvert pendant 15 min.

4. Incorporer les graines de sésame et le thé matcha. Laisser refroidir complètement.

5. Etaler la Maïzena sur le plan de travail et abaisser la pâte à environ 3 mm. Saupoudrer régulièrement de Maïzena car la pâte est très collante.

6. A l’aide d’un bol de 8 à 10 cm de diamètre, découper des formes rondes dans la pâte.

7. Brosser la Maïzena sur les rondelles et mettre une boule de glace au milieu. Replier la pâte autour de la glace et l’envelopper dans un film plastique. Plier en serrant bien, puis conserver les mochis au congélateur jusqu’à dégustation.

Astuce. Les mochis peuvent être remplis avec n’importe quel parfum de glace. Ils peuvent même être teintés au colorant ou à la poudre de fruits lyophilisés.

2 © Diane Hendrikx

4 © Diane Hendrikx

© Diane Hendrikx