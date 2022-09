Si avec un peu d’imagination, les enfants peuvent inventer les jeux les plus élaborés, un petit coup de pouce est toujours le bienvenu. On en veut pour preuve cette nappe Ferm Living, dont les portes et fenêtres permettent de transformer la table à manger en tente, forteresse ou encore villa pour votre progéniture. Dans le marché immobilier actuel, voici de quoi leur permettre d’accéder à la propriété sans se ruiner.

105 euros, fermliving.com