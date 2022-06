Plan corps

Avec l’été, les corps se dévoilent. Qui n’a pas rêvé de pouvoir en redessiner les contours sans séances de sport intensives ou régime drastique? Nous avons testé cinq traitements, avec ou sans machine, pas toujours sans douleur, qui promettent tous une peau plus ferme et plus lisse. L’investissement en vaut-il la peine?

Isabelle Willot (54 ans) a osé la Cryolipolyse IceSlim de Celestetic

Le soin et ses outils L’appareil de cryolipolyse aspire et congèle des zones ciblées du corps – abdomen, bras, dos, cuisses, poignées d’amour… – pendant une heure. Grâce à cette congélation, les adipocytes se cristallisent et sont décomposés par l’organisme.

L’objectif Je voulais en priorité agir sur ma bouée du ventre. Autre option possible: les poignées d’amour ou l’arrière des cuisses, tout aussi responsables de l’inconfort ressenti dans certains vêtements dont je n’ai pas envie de me séparer.

La promesse Dans 80% des cas, 20 à 30% du pli graisseux est détruit par une séance de 60 minutes. Les résultats mesurables en perte de centimètres apparaissent progressivement. Une partie des cellules graisseuses est affectée immédiatement pendant le traitement et sera détruite par le système lymphatique en quelques jours. Une autre partie s’autodétruira naturellement et sera progressivement éliminée par le foie après quelques semaines. Un contrôle est prévu au bout de six semaines.

Nombre de séances Une séance unique peut suffire mais en moyenne il faut compter deux à trois séances pour venir à bout d’une zone bien ciblée.

La séance type Lors de la prise de mesures préalable, je découvre que le fameux bourrelet que j’aimerais voir disparaître n’est pas assez volumineux pour pouvoir être «pompé» par la machine. Une «bonne nouvelle» en quelque sorte, confortée par l’appréciation générale de la praticienne qui juge ma silhouette harmonieuse. Il ne faudra donc pas s’attendre à des miracles, même sur les zones où il y a suffisamment de prise. Comme je cible les poignées d’amour, je m’allonge sur le ventre. On me pose sur les hanches des lingettes protectrices. La ventouse aspire le pli de gras, cela pince un peu mais ce n’est pas douloureux, juste inconfortable. La machine chauffe d’abord puis descend progressivement dans les températures négatives, dans mon cas jusqu’à -10°C: il faut que cela reste supportable pendant les 50 minutes qui suivent. Mieux vaut se munir d’un livre ou de son portable pour passer le temps. La thérapeute vient vérifier que tout va bien à mi-parcours. Le soin se termine par un massage des zones légèrement endolories. De rouges, elles passeront au bleu dans les heures qui suivent. Le présence de ces hématomes n’est pas inquiétante. Pour optimiser les résultats, il est recommandé d’adopter un régime alimentaire plutôt strict dans les trois mois qui suivent et de se (re)mettre au sport. Et ce afin de perdre entre 1 et 4 kilos. Mais dans ce cas, les effets mesurés ne seraient-ils pas autant dus à ces efforts demandés qu’au traitement lui-même?

Isabelle Willot (54 ans) a osé la Cryolipolyse IceSlim de Celestetic © SDP

Le résultat Pour la zone choisie, je vise une diminution de 2 cm de tour de hanches. A l’heure de boucler cet article, je suis à mi-course du processus d’élimination. J’ai mesuré moi-même une réduction d’un demi-centimètre. Mon jeans témoin serre beaucoup moins à cet endroit. Les bleus apparus dans les jours suivant l’expérience ont totalement disparu. Je n’ai pas encore perdu de poids.

Le prix Le coût d’une séance de Cryolipolyse IceSlim démarre à 249 euros à la Celestetic Clinic de Genval.

Celestetic Clinic, 8, place Jean Vanderbecken, à 1332 Rixensart. clinic.celestetic.be

Ellen De Wolf (37 ans) s’est décidée pour le traitement Genesis Body de Mesoestetic

Le soin et ses outils Le traitement Genesis est un dispositif médical non invasif qui utilise la lumière LED et des ondes de radiofréquence ciblées pour stimuler la dégradation des graisses, raffermir la peau et améliorer la structure de la peau, en combinaison avec le massage de crèmes et de sérums.

L’objectif Avec en ligne de mire l’ouverture de la saison des Bikinis, j’espère enfin me débarrasser de cette couche de graisse tenace sur mes cuisses. Des fesses plus fermes et un peu moins de cellulite seraient un bonus appréciable. Le traitement se concentre sur une zone, dans mon cas l’arrière et les côtés de mes cuisses, mais il est aussi souvent appliqué à l’abdomen, aux bras et même au cou pour combattre un double menton. Ceux qui rêvent d’un summer body au top devront suivre plusieurs traitements pour s’attaquer à chaque cible.

La promesse Des fesses plus fermes! Sur son site, la marque annonce une «amélioration de 60% des cellules graisseuses». Une cure avec le Genesis est également recommandée pour le traitement des vergetures ou des cicatrices. Le dispositif et les manipulations restent les mêmes, le cocktail de principes actifs est adapté.

Nombre de séances J’ai reçu cinq traitements d’environ une heure et demie répartis sur trois semaines. Une série de dix séances en cinq semaines est recommandée. Le résultat est renforcé par un mode de vie sain et devrait durer environ six mois. Je n’ai pas changé mes habitudes sportives et alimentaires.

La séance type Pour le profane, il n’est pas toujours aisé de comprendre de quoi il retourne. Mon esthéticienne jongle avec des termes savants comme «fibroblastes» et «radiofréquence résistive» qui me laisse un peu perplexe. Heureusement, je n’ai qu’à m’allonger. Mes fesses sont exfoliées et massées de manière experte avec les différents accessoires du Genesis. Cela finit même par chauffer – mais pas trop – pour stimuler la circulation sanguine et l’absorption des actifs. La dernière phase de l’expérience est nettement moins plaisante: on me pose un masque qui va réagir avec les sérums appliqués précédemment. J’ai l’impression que mes fesses sont en feu. Je me mords les dents et je compte les minutes – 20 tout de même – jusqu’à ce que l’on m’enlève tout cela avec soulagement. Mon postérieur reste chaud pendant plusieurs heures mais étrangement il ne devient pas rouge.

Ellen De Wolf (37 ans) s’est décidée pour le traitement Genesis Body de Mesoestetic © Ian Hermans

Le résultat J’ai perdu trois centimètres de tour de cuisse sur chaque jambe. La couche de graisse est toujours là mais semble avoir fondu quelque peu sous l’action de la chaleur. Les photos avant et après ne mentent pas: j’ai visiblement moins de «bosses» sur les fesses, mes contours sont plus fermes et ma peau est plus uniforme. La promesse est tenue surtout si l’on sait que je n’ai fait que la moitié du nombre de traitements recommandés.

Le prix Une cure complète de dix séances réalisée chez Parfuma, à Anvers, coûte 1 300 euros. On reçoit en prime une remise de 260 euros si l’on achète des produits Mesoestetic supplémentaires pour un usage à domicile.

Parfuma, 31, Eiermarkt, à 2000 Anvers. parfuma.com

Anne-Françoise Moyson (56 ans) a testé le modelage minceur anti-cellulite de Jeanne Piaubert

Le soin et ses outils Un modelage minceur sur les jambes, le ventre et les bras qui combine massages mécanique et manuel. Il se déroule en trois étapes: un massage-drainage avec le Gym-Toner, un massage manuel et l’application du gel Slimsculpt 3 en 1 que la praticienne fait pénétrer par électroporation avec le Stimultech.

L’objectif Désengorger mes jambes, rendre un peu de fermeté à ma peau de quinquagénaire qui ne cesse de se promettre d’arrêter de fumer. En sortir avec un corps ferme et tonique pour pouvoir porter un short cet été (mini pas micro).

La promesse Le Gym-Toner active la microcirculation sanguine et lymphatique, favorise la pénétration des soins, raffermit et stimule l’activité des fibroblastes, accélère l’élimination des toxines. Grâce au Slimsculpt 3 en 1, un gel fondant minceur, fermeté anti-capitons, le corps retrouve sa capacité naturelle à s’autosculpter ( sic). Le Stimultech permet une diffusion en profondeur des actifs, une stimulation du métabolisme cellulaire et une régénération des tissus, un raffermissement.

Nombres de séances 6 sessions, à raison de 2 par semaine pour un meilleur résultat.

Le rituel à la maison Chez soi, massage avec le Gym-Toner quotidiennement, durant minimum 2 minutes par jambe et ensuite, application du gel Slimscupt 3 en 1. Veiller surtout à être douce: les premiers jours, emportée par mon élan façon «sus aux capitons», je me suis massée trop vigoureusement. Ça ne sert à rien, sauf à se faire des bleus.

La séance type Rien ne vaut les mains d’une praticienne, en l’occurrence Angélique, vingt-cinq ans de métier, qui alterne les techniques, avec doigté. Le premier massage en aller-retour avec le Gym-Toner et ses têtes rotatives à picots donne la pêche et réveille la peau. C’est pour mieux se laisser aller ensuite à ses effleurages, bracelets drainants, pétrissage, palper-rouler, pincements et lissage à la main qu’elle dispense sur tout le corps, de manière holistique. Ensuite elle applique le gel frais sur les jambes et les fesses, le fait pénétrer par petits mouvements circulaires à l’aide de l’applicateur Stimultech avec «impulsions brèves et intenses de champs magnétiques» – ce qui me laisse un peu de marbre. Elle termine en beauté, par un effleurage doux, une pression sur les paumes des mains et un enveloppement des pieds dans une serviette chaude. Sensation de légèreté et de corps rassemblé.

Anne-Françoise Moyson (56 ans) a testé le modelage minceur anti-cellulite de Jeanne Piaubert © SDP

Le résultat A la fin de la première séance, des jambes plus légères. Au milieu, une sensation de bien-être, causée par un massage long et pro, deux fois par semaine. A la fin, des cuisses désengorgées, la ligne du muscle vaste externe affinée, une peau douce et plus ferme. Pour moins de 300 euros – 6 séances dont une offerte –, je trouve que ça vaut le coup. D’autant que la séance dure une heure et parfois plus car Angélique aux doigts de fée aime masser sans jamais être avare de son temps.

Le prix Cure de 5 séances plus 1 offerte à 275 euros. En exclusivité chez April – test réalisé dans l’institut du magasin d’Uccle.

April, 54, rue Xavier De Bue, à 1180 Bruxelles. april-beauty.be/fr/instituts/

Amélie Rombauts (41 ans) a choisi le traitement Icoone

Le soin et ses outils Avec ses têtes de traitement de différentes tailles reliées par d’impressionnants tuyaux à un ordinateur, Icoone vous promet d’abord un massage profond du tissu conjonctif grâce à une multitude de bouches d’aspiration qui resserrent la peau. Elles renferment un laser intégré qui stimule la dégradation des graisses tandis que la lumière LED est destinée à booster la production de collagène dans votre peau.

L’objectif Je voulais me débarrasser de cette couche d’isolant qui, quelle que soit la quantité de marche – trois à quatre fois par semaine – ou de pâtes et de desserts que je mange, masque mes abdominaux et les muscles de mes bras. Car ils sont là, mais ils semblent trop timides pour se montrer au grand jour. La jupe-crayon en jeans que je portais sans peine avant d’être enceinte me fait les yeux doux depuis le fond de la garde-robe.

Nombre de séances Le rituel complet se compose de 11 sessions, réparties sur cinq semaines. Les deux premières se concentrent exclusivement sur le drainage cellulaire. A partir du troisième rendez-vous, les zones à problèmes que j’ai moi-même identifiées – mon ventre et l’intérieur de mes cuisses – sont spécifiquement ciblées.

La séance type La circonférence de mes bras (34 et 35 cm), de ma taille (99 cm) et de mes cuisses (59 et 57 cm) est mesurée et mon attention est immédiatement attirée par la quantité d’eau que je retiens. Le fait que mes bras et mes jambes ne soient pas du même volume n’a rien d’anormal. J’enfile un body en Nylon blanc qui se dilate comme un collant. Ce nouvel uniforme protégera ma peau de la tête aux pieds et permettra à l’appareil de glisser en douceur sur mon corps. Seul le bourdonnement lancinant de la machine m’empêche de m’assoupir car le traitement est étonnamment indolore et relaxant. Mes cuisses sont un peu sensibles, mais l’intensité diminue immédiatement. Après chaque séance, je vais aux toilettes plus fréquemment que d’habitude – la preuve que le drainage fonctionne. Je ressens aussi quelques douleurs musculaires et de légers frissons, mais c’est toujours le cas chez moi après chaque massage profond. A la maison, il ne m’est pas demandé de changer mes habitudes alimentaires ou de faire plus d’exercices. Je dois veiller à boire suffisamment d’eau.

Le résultat Mon mari est le premier à remarquer quelque chose. Après trois séances, mes jambes et ma taille lui semblent plus minces. Ma peau a l’air plus lisse et plus tonique. A mi-parcours, la prise de mesures est encourageante: cinq centimètres de moins à la taille, deux de moins sur les cuisses et les bras. Malgré une semaine de vacances que je craignais catastrophique, la chute se poursuit. En fin de parcours, j’ai perdu au total 7 cm de tour de taille, 4 autour des cuisses et 3 sur les bras. Ma couche d’isolant a bel et bien fondu et mes muscles pointent le bout du nez. Ma jupe a retrouvé une nouvelle vie.

Amélie Rombauts (41 ans) a choisi le traitement Icoone © SDP

Le prix Un traitement Icoone n’est pas donné. Il faut compter 850 euros pour 10 séances de 40 minutes chacune, la onzième étant offerte au centre PUUR, à Waregem, où ce test a été réalisé. Une séance d’entretien mensuelle est nécessaire ensuite pour maintenir les résultats obtenus. Le body réutilisable vous coûtera 30 euros.

PUUR, 36, Bosstraat, à 8790 Waregem. puurrelax.be et icoone.com

Isabelle Willot (54 ans) a opté pour le massage énergisant raffermissant de Sisley

Le soin Un modelage profond resculptant d’une heure trente associé à un cocktail des produits minceur et raffermissants de la marque. L’ensemble du corps est visé par ce protocole purement manuel.

L’objectif Gommer l’effet «peau d’orange» qui s’est installé au fil des années avec une lente prise de kilos – merci la ménopause – stabilisée mais à un poids qui reste trop haut à mon goût. Dans mes rêves les plus fous, faire fondre une bouée du ventre particulièrement coriace. Et me sentir plus à l’aise dans mon jeans favori que je ne porte plus depuis que je m’y sens trop à l’étroit.

La promesse Dans la présentation officielle du soin, on ne parle pas strictement de perte de centimètres mais plutôt d’une peau plus lisse et plus ferme et d’une silhouette affinée et redessinée.

Nombre de séances Pour un résultat minceur visible, il est indispensable d’opter pour une cure de 6 à 8 séances, idéalement concentrées sur un mois. J’ai enchaîné trois massages sur 16 jours. Ce soin peut aussi servir de booster au démarrage d’une cure maison avec un produit amincissant.

Le rituel à la maison Il est recommandé d’utiliser pendant toute la durée de la cure le soin Le Sculpteur matin et soir en suivant une routine d’application en deux étapes. On commence d’abord par préparer la peau en effectuant des pincements toniques avec le bout des doigts sur les zones concernées puis en réalisant avec les deux mains, poings fermés, des allers-retours rapides et intenses de haut en bas. Ensuite, il s’agit de «sculpter» avec le produit les parties du corps que l’on souhaite traiter – par exemple pour le ventre en exerçant des mouvements circulaires profonds, du bout des doigts, une main sur l’autre, dans le sens des aiguilles d’une montre.

Isabelle Willot (54 ans) a opté pour le massage énergisant raffermissant de Sisley © SDP

La séance type Le premier bénéfice de ce rendez-vous bien-être est à coup sûr l’état de relaxation dans lequel vous serez plongé dès les premières minutes. Des exercices de respiration conjugués à un massage par acupression des pieds vous invitent à lâcher prise. Contrairement à la plupart des soins corps, vous démarrez couché sur le dos – on se retourne au milieu – et le rituel s’effectue de bas en haut. Idéal pour faire remonter la lymphe des membres inférieurs vers le cœur. La gestuelle est tonique – sans parler de courbatures, j’avais le soir la sensation d’avoir fait travailler mes muscles – et alterne des mouvements de pétrissage profonds, de palper-rouler et de travail sur les points de tension. Les bras non plus ne sont pas oubliés. Comme tout ici passe par la main, c’est peu de dire que le savoir-faire de la praticienne a son importance et la mienne a des doigts de fée. Pour accroître encore la sensorialité de ce modelage pur luxe, Rosine jongle avec les textures, certaines crèmes étant même exclusivement réservées à l’expérience en institut.

Le résultat A la fin de chaque séance, le ventre est visiblement dégonflé… la conséquence directe de la gestuelle par pression qui cible cette zone, de quoi trouver la motivation pour reproduire la routine matin et soir à la maison. Au bout des trois séances, le grain de peau est manifestement plus lisse et le muscle raffermi par la tonicité du massage. Le jeans test s’enfile plus facilement… mais serre hélas toujours un peu trop à la taille.

Le prix Le Soin Energisant Raffermissant coûte 270 euros (1h30) et sera proposé tout l’été au spa Sisley de La Réserve, à Knokke.

La Réserve, 160, Elizabetlaan, à 8300 Knokke-Heist. la-reserve.be/wellness