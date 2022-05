Alors que triomphent les desserts au chocolat et que le sucre n’en finit pas d’étendre son emprise, rares sont les préparations du goûter qui mettent les enfants sur le chemin des saveurs acidulées. Cette recette de tarte à la rhubarbe, en plus de jouer à fond la carte de la saisonnalité, est un atout pour les papas et mamans prêts à proposer autre chose.

Ingrédients (pour 6 personnes)

1 rouleau de pâte brisée

4 tiges de rhubarbe

100 g de sucre blond de canne

50 cl d’eau

Pour la crème d’amande:

1 œuf

60 g de beurre pommade

25 g de sucre blond de canne

25 g de cassonade

50 g de poudre d’amandes

© Diane Hendrikx

Préparation

Préchauffer le four à 200 °C.

Préparer la crème d’amande. Dans un bol, battre un œuf. Ajouter le beurre, la cassonade, le sucre de canne et la poudre d’amande. Battre à nouveau jusqu’à obtenir un mélange homogène. Réserver la crème d’amande obtenue au frigo.

2 © Diane Hendrikx

Tailler les extrémités des tiges de rhubarbe, les effiler, les laver et les couper en deux dans le sens de la longueur. Puis couper les tiges en deux, dans le sens de la largeur, pour qu’elles tiennent dans une poêle.

Dans une poêle, cuire à feu vif 100 g de cassonade avec 50 cl d’eau. Après quelques minutes, ajouter les tiges de rhubarbe. Couvrir et laisser mijoter jusqu’à ce que les tiges de rhubarbe soient tendres. Sortir la rhubarbe à l’écumoire et concentrer le sirop pendant 10 min à feu vif.

4 © Diane Hendrikx

Façonner la pâte brisée dans un moule à tarte en prenant soin de glisser une feuille de papier sulfurisé entre la tarte et le moule. Piquer le fond et les bords à l’aide d’une fourchette. Etaler la crème d’amande sur la pâte avant d’y déposer les bâtons de rhubarbe refroidie de façon parallèle (ne pas hésiter à les couper s’ils sont trop grands).

Laquer la rhubarbe au pinceau en utilisant le sirop de la poêle. Enfourner une trentaine de minutes. Servir la tarte à température ambiante.